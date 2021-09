Vacinas, objetivo cumprido: mas os países pobres podem nunca as ver

Hoje, 31 de agosto, a meta de 70% das imunizações foi cumprida. No entanto, os países pobres estão muito atrás e o desconhecido da terceira dose pesa muito.

o campanha de vacinação Continua, agora direto e para frente, na Itália como no resto do mundo. No entanto, os problemas estão longe de ser resolvidos e ainda há muitos problemas a serem resolvidos. Num esforço para avaliar a situação das vacinas, sabemos que 70% dos adultos na Europa foram totalmente vacinados. para torná-lo conhecido Ursula Kuhn der LaneO Presidente da Comissão Europeia que comentou o feito em um tweet: “Gostaria de agradecer às muitas pessoas que tornaram possível essa grande conquista. Mas precisamos vacinar mais europeus. Também devemos ajudar o resto do mundo a vacinar. Continuaremos a apoiar nossos parceiros”, Livros número um na Europa. No total, mais 256 milhões de adultos na União Europeia Eles receberam um esquema completo de vacinação. A Itália não demora nos dados alcançados com as administrações de hoje, 31 de agosto 70% de fortificações.

Leia também: Vinte anos depois, termina a ocupação dos EUA no Afeganistão: o orçamento

Na italia, eles 77.532.362 Doses de vacinas administradas. Número igual a 90% do total das entregues, que até o momento foi de 86.125.986. Especificamente, 60.650.672 doses de Pfizer / BioNTech foram entregues; 11.482.998 da Moderna; 12.033.610 para Vaxzevria-AstraZeneca; 1.958.706 para Janssen. Quanto ao mapa da vacina, Existem sete atualmente em uso em pelo menos um país. Em agosto, o Sputnik V, produzido na Rússia pelo Centro Nacional de Pesquisa Epidemiológica e Microbiológica de Gamaleja, tornou-se a primeira vacina contra o coronavírus oficialmente registrada.

Oxford, AstraZeneca, Kofishield Tem sido usado no Reino Unido, País de Gales, Irlanda do Norte, Bangladesh, Índia, Marrocos, Mianmar, Seychelles, Escócia. o Pfizer Piontech na Áustria, Bahrain, Modern, Bermuda, Bulgária, Canadá, Chile, Costa Rica, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Equador, Reino Unido, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Gibraltar, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Ilha de Man, Israel, Itália, Kuwait, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, México, Holanda, Chipre do Norte, Irlanda do Norte, Noruega, Omã, Panamá, Polônia, Portugal, Romênia. Arábia Saudita, Escócia, Sérvia, Cingapura, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos, País de Gales. o moderno na Bélgica, Bulgária, Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Alemanha, Islândia, Israel, Itália, Lituânia, Holanda, Espanha e Estados Unidos. o Sputnik Na Argentina, Bielo-Rússia, Rússia e Sérvia. o Sinopharm em Bahrain, Sérvia, Seychelles, Emirados Árabes Unidos, Egito; o Sinovac no Brasil, China, Indonésia, Chipre do Norte e Turquia; o Covaccin na Índia.

Leia também: Afeganistão, China: ‘Retirada dos EUA mostra que intervenções militares estão fadadas ao fracasso’

E os países pobres?

Rei A hipótese da terceira doseO que agora parece quase certo, entretanto, trouxe à luz ainda mais as contradições no tratamento entre países ricos e pobres. Além do fator humano, existe também um fator econômico. Na verdade, os países ricos, onde as vacinas agora estão amplamente disponíveis, quase certamente terão um crescimento econômico significativo no futuro próximo, se não iminente. Não seria o caso dos mais pobres, com disponibilidade limitada de vacinas e cujo crescimento será mais lento. o O impacto do vírus Corona na economia de todo o planeta, claramente prejudica sua estabilidade. Existem aqueles que conseguirão sair da crise e, por outro lado, ficarão presos em um túnel escuro sem saída. A pandemia tornou as vulnerabilidades e fraquezas estruturais de cada país mais aparentes, aumentando as desigualdades e diferenças existentes.

De acordo com um novo relatório de Fundo Monetário InternacionalA escassez de vacinas contra o coronavírus em países em desenvolvimento e pobres é um problema grave, que deve ser enfrentado com urgência, não só pelo aspecto humanitário e social, mas também e sobretudo pelo aspecto econômico. Não receber as doses, de fato, ameaça não só desacelerar o crescimento econômico desses países, mas também global, devido ao colapso das economias de cada país. No relatório, o FMI apela aos países mais ricos para que compartilhem mais doses com os mais pobres, como já foi amplamente solicitado nos últimos meses, mas infelizmente não houve resposta suficiente.

Especificamente em relação ao desenvolvimento de as economias dos países em desenvolvimento, O FMI reduziu o crescimento das economias emergentes em 0,4 por cento, Isso leva a 6,3 por cento. A previsão mais pessimista diz respeito à Índia e várias regiões do Sudeste Asiático, incluindo Indonésia e Vietnã. De fato, nessas áreas, além do aumento das lesões, houve um aumento significativo de internações e internações. Na verdade, a vacina previne a propagação da forma mais perigosa de infecção.

passe verde

Para pagar as vacinas, claro, era uma entrada pista verde, Agora é obrigatório o acesso a alguns estabelecimentos fechados, como bares e restaurantes. A via verde também é obrigatória para feiras, eventos e exposições, e a partir de amanhã, 1º de setembro, será obrigatória em trens, ônibus e aviões. A última proposta vem de Bonaccini, presidente da Emilia Romagna, que sugeriu que o passaporte verde também seja respeitado no local de trabalho. “Gostaria de estender o corredor verde a todos os locais de trabalho e espero que sindicatos e empresas cheguem a um acordo, como aconteceu há um ano ou mais, quando todas as fábricas foram inauguradas em 4 de maio com segurança, graças às iniciativas de sindicatos, empresas , autoridades locais e o governo. ”Em declarações ao espólio Effetto Notte na Radio24, disse, destacou a importância da vacinação.