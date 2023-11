Câncer de mama, por que tantas mulheres largam o emprego (mesmo que não queiram)

Querem continuar a trabalhar e manter a sua independência económica, mas são muitas vezes forçados a desistir dela. Isto acontece com muitas mulheres com cancro da mama avançado e, mesmo que não queiram, encontram-se numa posição em que têm de abandonar o emprego, embora ainda possam fazê-lo. Na verdade, conciliar tempos de tratamento, monitorização contínua e tempos de trabalho torna-se, na maioria dos casos, uma situação difícil de gerir. É o que resulta de um estudo realizado pela Unidade da Mama do Centro Médico Champalimaud, em Lisboa, apresentado na capital portuguesa por ocasião do Sétimo Congresso Internacional sobre Cancro da Mama Avançado (ABC7). Para os investigadores, os dados destacam a necessidade urgente de intervir com políticas de emprego mais flexíveis que permitam às mulheres com a doença nesta fase manter o seu trabalho.

Resultados

A pesquisa foi realizada com 112 mulheres que estavam em tratamento há pelo menos seis meses contra câncer de mama em estágio avançado e, portanto, com metástases. Destes, 87% trabalhavam no momento do diagnóstico. Uma percentagem que posteriormente diminuiu significativamente a partir do início do processo de tratamento e do plano de visitas e acompanhamento: de facto, apenas 38% da amostra continuou a trabalhar mesmo após o diagnóstico. Entre os pacientes que se viram em situação de abandonar o emprego, alguns receberam subsídio de desemprego, enquanto outros foram dispensados ​​por motivos de saúde. Para outros, a reforma foi antecipada: basta considerar que a idade média de reforma resultante do estudo ronda os 49 anos. Por fim, apenas 5% dos pacientes afirmaram ter feito uma escolha consciente de parar de trabalhar.

Impacto econômico e psicológico

“Além do significativo impacto económico, psicológico e social na vida dos pacientes que se encontram em tal situação, o nosso estudo também mostrou a nível nacional como a ruptura das relações laborais se traduz em custos significativos para a economia do país – disse ele explica. Leonor MatosBasta dizer que só em Portugal estimámos uma perda de produtividade de cerca de 29 milhões de euros em três anos, à qual temos também de acrescentar quase 3,5 milhões de euros em custos com pensões do Estado e subsídios de desemprego. No entanto, se os pacientes que o podem fazer puderem continuar a trabalhar – continua Matos – o custo dos subsídios governamentais para o trabalho a tempo parcial crescerá menos: na verdade estimamos um aumento de cerca de 12 milhões de euros em três anos e uma consequente diminuição em custos de produtividade. São pouco mais de 14 milhões de dólares.” Em suma, se o trabalho fosse mais flexível e permitisse que uma pessoa seguisse o caminho do tratamento sem correr o risco de perder o emprego, a economia portuguesa, segundo estimativas, poderia contar com receitas equivalente a 2 milhões e 400 mil euros a cada três anos.

É um problema que também existe em outras partes do mundo

A situação também não é muito diferente noutros lugares: o problema dos pacientes que abandonam os seus empregos com a doença e se encontram em dificuldades financeiras, afirmam os investigadores, é comum na maioria dos países. Na verdade, o grupo de investigação consultou agências e associações que estão na linha da frente na prestação de assistência económica a mulheres com cancro da mama metastático noutras partes do mundo. Uma dessas organizações é a America’s Infinite Strength, uma organização que apoia mães solteiras de baixa renda com câncer de mama. Ao longo de seis meses, a associação analisou pedidos de apoio financeiro recebidos para pagamento de rendas ou hipoteca. As 48 mulheres contactadas tiveram que reduzir o horário de trabalho ou abandonar o trabalho devido ao estágio avançado da doença. Mais de metade destes eram afro-americanos e todos corriam risco de despejo. Graças à ajuda financeira, puderam ficar em suas casas ou encontrar um lugar para morar com os filhos. Mas quando o apoio financeiro acabou, 28 deles voltaram a enfrentar as mesmas dificuldades que tinham enfrentado durante os seis meses anteriores. “A análise destacou as enormes dificuldades financeiras que as mães solteiras com câncer de mama metastático são obrigadas a enfrentar – comenta. Roberta Lombardifundadora e presidente da Infinite Strength, que também está em tratamento para câncer de mama em estágio inicial — os números nos mostram que são principalmente as mulheres afro-americanas que enfrentam as maiores dificuldades quando não se beneficiam mais de apoio financeiro, e como isso é feito é essencial para estender este último.”

Mais flexibilidade nos ambientes de trabalho

Se algumas mulheres hoje conseguem viver mais tempo com doenças avançadas e trabalhar, isso se deve principalmente aos avanços nos tratamentos. As opções de tratamento e os objetivos do tratamento visam tornar a doença crônica, permitindo que os pacientes vivam suas vidas e mantenham seus hábitos tanto quanto possível.

“Graças à investigação científica e a tratamentos cada vez mais eficazes, algumas mulheres que sofrem desta doença podem agora recuperar a vida – confirma Eric B. Weiner, Presidente Emérito da ABC 7 e Diretor do Yale Cancer Center nos EUA – portanto, devem poder continuar a trabalhar se assim o desejarem, não só para o seu bem-estar económico e psicológico, mas também para apoiar as suas famílias e familiares. Comunidades. Este último objetivo só pode ser plenamente alcançado se um trabalho mais flexível for incentivado e não discriminado.”