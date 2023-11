Mercados de ações hoje, 17 de novembro. A inflação baixa foi confirmada na União Europeia e as tabelas de preços fecharam em alta. Itália aguarda decisão da Moody’s

Mercados de ações esperam alta de Wall Street

Os mercados bolsistas europeus sobem a meio da sessão, com os investidores prontos a apostar em cortes nas taxas de juro em 2024. A desaceleração da inflação, a economia global e os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos estão a levar os analistas a assumir uma pausa na política monetária restritiva. E taxas de juros mais baixas no próximo ano. O índice Stoxx 600 subiu 1%, à luz do início de Wall Street à medida que os futuros sobem. Positivo em Paris e Londres (+1%), Frankfurt e Milão (+0,8%), Madrid (+0,7%). Os preços de lista apoiam a energia (+1,1%), enquanto o petróleo volta a subir. O WTI subiu 1,4%, para US$ 73,9 por barril, e o Brent atingiu US$ 78,5 (+1,5%). Bem como compras em bancos e seguradoras (+0,8%). O setor das utilidades está em destaque (+0,8%), com o preço do gás a cair 0,8% para 45€ por MWh. Enquanto o mercado de ações sobe, os títulos do governo caem. O spread entre as obrigações BTP e as obrigações alemãs atingiu 174 pontos, com o rendimento das obrigações italianas a 10 anos a cair 5 pontos base para 4,29%. A taxa das obrigações a dez anos também caiu para 2,54% (-4 pontos). No plano cambial, o euro subiu para 1,0863 em relação ao dólar. Na Piazza Avari, Diasuren (+3,2%), Amplifon (+2,5%), Pirelli e Recordati (+2,2%) estão flexionando seus músculos. Os bancos também estiveram em boa situação com Mps (+1,7%), Banco Bpm e Bper (+0,9%), Intesa (+0,6%) e Unicredit (-0,2%). No final da lista está Generali (-1,8%), no primeiro dia de contas dos nove meses.