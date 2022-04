Bolsa de Valores Italiana, comentando a sessão de hoje (12 de abril de 2022)

Em geral, as ações bancárias caíram na sequência de quedas acentuadas no Commerzbank e no Deutsche Bank. O petróleo está em alta. Raleigh Giorgio Fedun & Sons (+ 148%)

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Eles terminaram a sessão com um declínio fracionário Tendo perdido mais de 1% no início da sessão.

o FTSEMib E fechou em queda de 0,33%, a 24.667 pontos, após oscilar entre o nível mais baixo, em 24.336 pontos, e o nível mais alto, em 24.810 pontos. o FTSE Italia todos participaram A queda foi de 0,31%. Também sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-0,11%) Para obter A estrela do FTSE Italia (-0,03%). E na sessão de 12 de abril de 2022, o faturamento aumentou 2,4 bilhões de euros, em comparação com 2,2 bilhões na segunda-feira.

São 17,30 dias Bitcoin Ele havia relatado mais de 40 mil dólares (cerca de 37 mil euros).

o BTP-Bund spread Reduziu para 160 pontos.

EU ‘euro Ele flutuou entre US$ 1.085 e US$ 1,09.

Em geral, as ações do setor bancário estão caindoapós as fortes quedas do Commerzbank e do Deutsche Bank em Frankfurt: Segundo alguns rumores, o investidor vendeu grandes participações nos dois bancos alemães.

Apenas Banco BPM. Registre o endereço do Instituto liderado por Giuseppe Castagna A Adiantamento mínimo 0,03% para 2957 euros. O Conselho de Administração do BancoBPM decidiu exercer a opção de compra ao sócio Covéa Coopération de 81% do capital social da Bipiemme Vita, seguradora de vida, na qual a instituição dirigida por Giuseppe Castagna já detém 19% de participação. .

Certamente desempenho negativo, no entanto, para Banco de papel (-3,19%), Intesa São Paulo (-2%) e UniCredit (-3,86%).

As ações do setor petrolífero seguiram uma tendência ascendentedepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em maio de 2022) ultrapassou US$ 100 o barril.

Onde você está Ganhou meio ponto percentual (+0,51% para € 13.866). O cão de seis patas e a Sonatrach da Argélia assinaram um acordo que permite à Eni aumentar os volumes de gás transportados através do gasoduto TransMed/Enrico Mate, como parte dos contratos de fornecimento de gás de longo prazo com a Sonatrach em vigor a partir dos próximos meses de outono.

melhor desempenho para Tenaris (+3,23%).

Fortemente Leonardo (+2,74% até 9.748€), na sequência da decisão do Deutsche Bank de melhorar o seu rating e preço-alvo. Analistas elevaram o preço-alvo da companhia aérea de 7,6 euros para 12 euros e agora recomendam ações, com a nova avaliação indicando um aumento de 26,5% em relação ao preço de fechamento de segunda-feira, 11 de abril (9.488 euros).

para trás ST E registou um decréscimo de 0,26% para 34,78 euros. Os analistas do Barclays baixaram o preço-alvo do grupo ítalo-francês para 38 euros. Especialistas também atualizaram a classificação para “Equalweight”.

Atlântida Fique no centro das atenções Após as fortes flutuações na sessão anterior. o endereço Deixe 0,5% no chão a 21,72 euros. De acordo com o que está escrito em Il Sole24Ore, o acionista Edizione (pertencente à família Benetton) pode acelerar o momento do lançamento de uma oferta pública de aquisição da infraestrutura da holding em preparação para a saída da empresa.

Na Euronext Growth Milão Giorgio Fedun & Sons Registou um salto de 148,3% para 18 euros. A EssilorLuxottica, através da sua subsidiária Luxottica Group, anunciou a compra de um total de 172.7141 ações da empresa, equivalentes a 90,9% do capital social, ao preço unitário de 17,03 euros e um total de 29,4 milhões. O preço reconhece um prêmio de 135% em relação ao preço das ações da Giorgio Fedon & Figli no fechamento da sessão em 8 de abril de 2022 (€ 7,25).