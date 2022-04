Italiana Stock Exchange, comentando a sessão de hoje (13 de abril de 2022)

O BancoBPM continua em destaque. A Telecom Italia TIM está de volta entre as campeãs do FTSEMib. Na Euronext Growth, o Milan se beneficiou de Giorgio Fedon & Figli

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Registre as diferenças fracionárias Na véspera da reunião do Banco Central Europeu.

às 10h15 FTSEMib Ele perdeu 0,14% para 24.633 pontos, enquanto perdeu FTSE Italia todos participaram A queda foi de 0,15%. Também sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-0,21%) e para A estrela do FTSE Italia (-0,25%).

o Bitcoin Restam 40 mil dólares (cerca de 37 mil euros).

o BTP-Bund spread Entre 160 e 165 pontos estão confirmados.

EU ‘euro Ele representa menos de US $ 1.085.

Fique no centro das atenções Banco BPM. Grave o título A adiantamento de 1,12% por 2,99 euros. Da correspondência do Consob de 12 de abril de 2022, fica a saber-se que a partir de 4 de abril, o Jp Morgan Chase foi aprovado com uma contribuição total (através de três subsidiárias) de 6,529% do capital do Instituto liderado por Giuseppe Castagna.

Telecom Italia TIM Retornos entre os heróis do FTSEMIb. Registros de endereço 3,39% de progresso para 0,3174 euros. De acordo com o que está escrito em Il Sole24Ore, a Iliad também está interessada na área de consumo da companhia telefônica.

Estoques estão subindo no setor de petróleoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em maio de 2022) está de volta acima de US$ 100 o barril.

O desempenho do Onde você está (+2,32% até 14.188 euros).

Na Euronext Growth Milão beneficiar de Giorgio Fedun & SonsApós fechar a sessão em 12 de abril de 2022, ela saltou 148%. O endereço está em redução de 7,22% Ao preço de 16,7 euros.

Por outro lado, H-Fazenda (+9,34% para 0,281€)após divulgar as demonstrações financeiras do ano de 2021 e anunciar uma parceria estratégica com o Grupo Jakala.