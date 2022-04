Ghepi srl para enfrentar um mercado em evolução com experiência, flexibilidade e rapidez

O grupo partilha o objetivo europeu da Indústria 5.0, que é mais flexível e centrada no ser humano

Cinquenta anos para comemorar são aqueles que a Ghepi acaba de completar, uma empresa emiliana que desde 1972 projeta e fabrica componentes mecânicos de precisão e estética para vários setores industriais usando tecnologia de injeção polimérica. Há cinquenta anos, a equipe Ghepi trabalha com paixão e entusiasmo constante pela inovação e inovação.

Aquisição da JSP Corporation

Entre as muitas vitórias alcançadas nestas décadas de atividade, desde janeiro passado, há uma nova: trata-se da aquisição de 35% da Ghepi Srl pela JSP International Sarl, filial francesa do grupo japonês JSP Corporation, que foi fundada em 1962, foi listada na Bolsa de Valores de Tóquio e seu maior acionista é a Mitsubishi Gas Chemical Company. A JSP é uma fabricante líder global e especialista em materiais de espuma, fornecendo soluções para diversos setores, incluindo automotivo, embalagens e construção.

A sustentabilidade e a inovação são as principais áreas de interesse da JSP, que foi o primeiro fabricante de EPP a introduzir um material com uma percentagem de reciclado e continuará a desenvolver produtos para a economia circular. Como líder de mercado, a JSP desenvolve soluções inovadoras para tornar os produtos mais seguros, mais leves, mais acessíveis e mais sustentáveis. O principal objetivo da JSP com esta aquisição é trazer uma posição de excelência em tecnologia de moldagem por injeção dentro do grupo, com foco em polímeros expandidos, que são estratégicos e com alto potencial de desenvolvimento no tema da sustentabilidade ambiental.





Soluções sob medida

Eficiência, flexibilidade e velocidade são hoje qualidades essenciais para responder às crescentes necessidades e complexidade do mercado em evolução. A Ghepi responde a estas necessidades com um modelo de negócio renovado que prevê, como pedra angular, a integração de todas as fases de desenvolvimento de projetos, gestão de encomendas e serviços para permitir ao cliente racionalizar e agilizar a sua cadeia de abastecimento, otimizando assim os fornecimentos. Outro pilar da empresa é a modularidade do sistema, qualidade que permite ao cliente beneficiar de uma plataforma de elevado valor acrescentado com possibilidade de utilização de serviços à medida, incluindo, por exemplo, I&D e engenharia, construção de moldes (Itália – Rede China – Portugal), Injecção, injecção de gás, medidor duplo, marcação a laser e soldadura por ultra-sons e soldadura por vibração.





Novo logotipo para o cinquentenário

O novo logotipo projetado para comemorar o 50º aniversário da empresa é cheio de significado. Um símbolo representativo que conecta a visão de futuro à história da empresa foi criado, pois a equipe Ghepi acredita que é justamente esse conceito que representa uma base segura para a capacidade de olhar mais longe. Fifty expressa a história de uma família pequena e média, construída sobre valores sólidos e enriquecida por pessoas que cresceram dentro do grupo.

Uma realidade construída por clientes e fornecedores por meio de uma rede de confiança alimentada por tecnologia, pesquisa e inovação. 5.0, por sua vez, representa o futuro, a etapa evolutiva possibilitada pela nova parceria com a JSP Corporation. A empresa também compartilha o Relatório da Comunidade Europeia sobre a Indústria 5.0 que é mais sustentável, resiliente e centrada no ser humano, comprometida em equilibrar o desenvolvimento e resolver problemas sociais e ambientais.





Iniciativas

Arte: um meio de comunicar valores internos

Para assinalar o 50.º aniversário da empresa, a equipa Ghepi optou por confiar à Arte a tarefa de transmitir o valor do plástico, uma classe de material invulgar e multifacetada mas que, infelizmente, ainda é pouco conhecida. Em fevereiro passado, a artista Alice Padovani criou “ICON – Circle of Ideas”, uma obra de arte original feita a partir de produtos, ingredientes e materiais reciclados obtidos por injeção de plásticos. Este é um projeto de alto valor artístico e cultural que visa proporcionar uma nova narrativa para o plástico, um material reutilizável e defensor da economia circular.





hackathon

20 estudantes de engenharia ambiental

De 8 a 10 de abril de 2022, o evento “Hackathon – Designing Circular Future” foi realizado nas instalações do Ghepi, que contou com a participação de 20 estudantes de engenharia das universidades de Bolonha, Bolzano, Brescia, Parma, Modena e Reggio Emilia. O projeto colocou o tema dos plásticos sustentáveis ​​e da economia circular em destaque. Alunos de graduação e doutorado trabalharam em cinco equipes com dois desafios: imaginar aplicações ou produtos feitos de polímeros expandidos que reduzam as emissões de dióxido de carbono; E informar o cliente sobre o valor dos polímeros circulares para incentivar a adoção de materiais reciclados e sustentáveis.





pesquisa e desenvolvimento

rede de alta tecnologia. Um marco na região

A implementação de tecnologias novas e cada vez mais avançadas é um dos principais objetivos da Ghepi, que é de fato certificado como laboratório de pesquisa da Rede de Alta Tecnologia Emilia-Romagna e desenvolve atividades de pesquisa industrial para inovação de produtos na área de substituição de metais por polímeros para aplicações de engenharia, com o objetivo de melhorar o desempenho técnico e funcional e a competitividade global dos novos produtos. Também está sendo feito um trabalho para aumentar a sustentabilidade ambiental dos produtos por meio de projetos de substituição e remediação de metais que envolvem o uso de polímeros expandidos, biopolímeros e polímeros reciclados.





Projetos internacionais

Experimente sistemas de robótica colaborativa

O trabalho do departamento de I&D da Ghepi não se limita às fronteiras nacionais: foi recentemente implementado o projeto “KITT4SME – Platform Enabled Artificial Intelligence Clusters for Facilly Accomoting PMEs”. Este é um projeto dirigido às PME europeias e visa dotá-las de hardware, software e kits organizacionais personalizados que funcionam como plataformas digitais modulares e personalizáveis ​​que introduzem a IA nos sistemas de produção das respetivas empresas. Por esse motivo, a Ghepi participa do papel de usuário final de pilotar sistemas robóticos colaborativos aplicados à moldagem por injeção.

https://www.ghepi.com/