Bolsas de valores europeias tentam se recuperar, euro cai abaixo de US $ 1,02

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – O bolsas de valores europeias Olhando para se recuperar depois de escorregar de Eve, com medo de Recessão E a inflação Isso continuou se mantendo, enquanto o petróleo subiu para 100 euros e o euro caiu abaixo do limite de US$ 1,02, uma baixa de 20 anos em relação ao dólar. Um número melhor do que o esperado de pedidos da indústria manufatureira alemã, que subiu 0,1% mês a mês em maio, contra um declínio esperado de 0,3%, ajudou o clima para as listagens. Enquanto isso, hum Futuros de Wall Street estão em baixaquando o meio da sessão foi cruzado na Europa.

Enquanto isso, os investidores aguardam a leitura da ata final no final do dia alimenta-oO custo dos empréstimos foi aumentado em 75 pontos base. O mercado está alocando uma chance de aproximadamente 85% de apertar mais 75 pontos este mês e espera que as taxas de juros nos EUA fiquem na faixa de 3,25-3,5% até o final do ano. “Nas duas últimas semanas eu Temores de recessão econômica “Na verdade, vimos os preços das matérias-primas e os setores cíclicos se corrigirem drasticamente, enquanto os títulos do governo tiveram uma boa recuperação”, diz Luigi Nardella, da Ceresio Investors. Mas para Nardella, “Apesar da atual desaceleração, não é certo que estejamos entrando em uma recessão profunda. o nível de pessimismo Entre os investidores é muito alto. Os primeiros sinais de queda das pressões inflacionárias, elasticidade do consumo e números trimestrais positivos podem levar a um Recuperação do mercado“.

Enquanto isso, o vínculo está se estreitando Espalhar Na área de 205 pontos, enquanto o índice obteve ganhos em Milão FTSE MIB. Os principais centros financeiros do Velho Continente, como Paris (CAC 40), Francoforte (Dia 30), Londres (FT-SE 100e madriíbex 35).

Na Piazza Avary, os olhos estão em Tim, Well St. Os bancos são desvalorizados

Na Piazza Avari, as economias gerenciadas são boas Banco MediolanumE a Banco GeralE a Finecobank E a azimute. No topo da lista, entre as melhores jogadas Stmicroelétronics, ao mover os bancos de frente com Intesa São Paulo Qual se sustenta melhor, e quando Banco Bpm sob pressão. Os olhos dos investidores se concentram Telecom Itália No dia do conselho de administração que, para além das contas, irá redesenhar a estratégia global do grupo (desde a reorganização do negócio, com a divisão entre NetCo e ServCo, até emitir a criação de uma rede única, após assinatura do Memorando de Entendimento com os fundos Cdp Equity, Kkr e Macquarie). Os principais estoques farmacêuticos estão em vermelho.

Alemanha: +0,1% de pedidos da indústria em maio

As encomendas à indústria alemã em maio subiram 0,1% ao mês, contra uma queda de 0,3% esperada e registraram uma queda de 3,1% em relação ao ano anterior, segundo dados divulgados esta manhã pelo Destatis. Os pedidos mensais domésticos caíram 1,5%, enquanto os pedidos recebidos cresceram 1,3%. Traders alemães também estão prevendo problemas de fornecimento até meados do próximo ano, de acordo com uma pesquisa do instituto de pesquisa independente. Ifo. Com efeito, em junho, 75% da amostra de retalhistas na Alemanha reclamou que nem todos os bens encomendados foram entregues, ligeiramente inferior ao registado em maio (80,1%).