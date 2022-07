Volume da British Airways de 10.300 voos e caos também em Portugal – Economia

Os vôos do caos continuam nos céus da Europa, que também se estende a Portugal British Airways anunciou mais 10.300 cortes de voos Daqui até o final de outubro. Em vez disso, o sistema de aeroportos italianos existe graças às medidas tomadas pelo governo durante a epidemia, o que “permitiu o rápido retorno ao serviço” aos funcionários.

“Redes e suportes de segurança social Durante o biênio 2020-2021, o governo decidiu garantir a forte recuperação atual do tráfego aéreo italiano, reduzindo os inconvenientes”, disse o ministro de Infraestrutura e Mobilidade Sustentável, Enrico Giovannini, no final da reunião com os empregadores. Associações (Assaeroporti , Aeroporti 2030, Assaereo, Aicalf e Assohandler, Ibar e Fairo), ENAC e ENAV, sobre o estado do transporte aéreo no momento.

“Isso não aconteceu em outros países europeus que eles estão enfrentando hoje”, disse ele Grande escassez de funcionários Isso afeta a gestão do tráfego”, sublinhou o ministro, sublinhando que a situação estará sujeita a um acompanhamento rigoroso nos aeroportos italianos, que não são de forma alguma afetados pelos danos e atrasos de véu de outros aeroportos europeus.

Aeroporto de Lisboa no passado fim-de-semana Mais de 100 voos cancelados O cancelamento dura cerca de trinta dias. A situação que levou o Parlamento português a realizar uma reunião da alta administração da empresa portuguesa Anna Airport Management, que faz parte do grupo francês Vinci. Para além dos desequilíbrios indiscutíveis, estavam também em ordem de trabalhos os resultados do ranking do site alemão AirHelp, que se dedicou a proteger os direitos dos passageiros e rejeitar o Aeroporto de Lisboa, o que o levou a ocupar a última posição de uma lista. De 132 aeroportos ao redor do mundo.

Em todo o canal, os cortes nos voos anunciados pela British Airways foram adicionados aos já feitos em rajadas nas últimas semanas. A decisão não deve se relacionar com voos de longo curso. Os líderes da empresa enfatizaram que a ajuda adicional prometida pelo governo de Londres limitará esses cortes durante o verão, mas que alguma “flexibilidade” de médio prazo continua sendo necessária.