Eles foram onde ninguém se atreveu

Para a seção sobre carros que você não conhecia, aqui está a história tristemente interminável sobre o sedã que deveria revolucionar um mercado desconhecido. Infelizmente, a Austrália não estava preparada para recebê-lo como deveria.

É sempre interessante dar uma olhada nos mercados de carros menos conhecidos. Algum tempo atrás, exploramos a mais sombria de todas, a Coreia do Norte, e descobrimos que em um país onde uma ditadura de estilo comunista está sendo imposta, você pode comprar uma cópia doméstica do famoso Fiat. Depois foi o brasileiro que quase foi derrotado pela Alfa Romeo. Hoje, pegamos o avião para o site Mais exótico!

Nossa história começa em 1969 em Austráliaum país que, até onde sabemos, ainda não tem uma indústria automobilística tão grande: a grande ilha da Oceania importa na verdade a maioria dos carros do exterior e em particular casas quase tão desconhecidas na Itália quanto Holden faz negócios com ouro no que a cultura popular chama terra dos cangurus.

Nesse ano, um British Leyland Cada vez mais por causa da concorrência japonesa ela teve a ideia de tentar se expandir para um mercado praticamente desconhecido: sim, estamos falando do mercado australiano. O consórcio britânico que na época incluía marcas fortes e poderosas como Austin, Rover e MG fez sua jogada. Mas logo provará que foi um movimento errado.

Todos os tipos de problemas

A Australian Leyland Motor Corporation foi oficialmente renomeada em 1972, e a divisão australiana da British Leyland imediatamente começou a comercializar uma versão importada do popular Austin Mini com sucesso misto. Mas Para aprovar o fim da empresa Era o carro que deveria ter começado a entrar no mercado BL no país.

lá Leyland P76o primeiro carro desenhado de raiz para o mercado australiano pela empresa britânica Leyland, apresentou-se nas melhores condições em 1973, tendo sido também escolhido como o melhor carro do ano pelo semanário Rodas. Um carro que fez uso extensivo de componentes mecânicos da Rover, como seu motor de seis cilindros, foi um sedã elegante projetado por Giovanni Michelotti que atraiu imediatamente clientes em potencial.

Infelizmente, ele apresentou Coincidiu com a crise do petróleo 1973 – Deja vu O que estamos vendo este ano? – e acima de tudo com os preços crescentes dos componentes automotivos que literalmente quebraram as pernas, ou melhor, as colunas de direção, do recém-lançado Leyland P76. As vendas foram mínimas e em dois anos, a casa vendeu apenas 18.000 unidades.

Como muitas vezes acontece para carros deste tipo, hoje P76 É um pequeno culto para amadores. O mesmo não se pode dizer da marca que fechou as portas de vez logo após a saída do carro. Uma pena também porque, desde então, a Austrália não viu uma tentativa de produzir um carro doméstico como o sedã que você pode admirar neste artigo.