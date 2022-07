Capitais – Países perto da Alemanha monitoram crise de gás por medo de interrupções no fornecimento – EURACTIV Italia

Le Capitali traz-lhe as últimas notícias de toda a Europa, com relatórios de campo da rede EURACTIV. Pode subscrever a nossa newsletter por aqui.

As notícias de hoje das capitais

Berlim

Países próximos à Alemanha estão de olho na crise do gás, temendo interrupções no fornecimento. À medida que a Europa se aproxima de um inverno difícil, a solidariedade entre as nações será testada mais uma vez. A Alemanha, o maior consumidor de gás russo, é também uma das maiores reexportações de combustíveis fósseis do Kremlin. Em maio, a Alemanha exportou seis bilhões de metros cúbicos de gás para os países vizinhos. Os países vizinhos dependem da continuidade dessas exportações, mas Berlim concorda? Para saber mais.

Europa Ocidental

Viena

A Áustria contestará a designação da UE em tribunal. A Áustria reagiu fortemente depois que o Parlamento Europeu votou para incluir projetos nucleares e relacionados ao gás na designação verde e disse que processará a União Europeia pela decisão contraditória. Para saber mais.

///

Berlim

A Alemanha demora a entregar tanques à Ucrânia. Enquanto o apoio internacional à Ucrânia está diminuindo gradualmente, a Alemanha continua não entregando os tanques mais recentes para a Ucrânia e conta com “trocas” com países do Leste Europeu para ajudar o país devastado pela guerra. Para saber mais.

///

Paris

Em seu discurso ao Parlamento, o primeiro-ministro francês pediu um “compromisso”. A primeira-ministra Elizabeth Bourne fez seu tradicional discurso político pós-eleitoral na Assembleia Nacional na quarta-feira, após uma remodelação do gabinete. Momento em que incentivou os parlamentares a trabalharem juntos. Para saber mais.

///

Haia

A Shell construirá a maior usina de hidrogênio verde da Europa. A Shell planeja construir a maior usina de hidrogênio verde da Europa em Roterdã, que entrará em operação em 2025, anunciou a gigante de energia na quarta-feira. Para saber mais.

Grã-Bretanha e Irlanda

Londres

Reino Unido, Johnson resiste apesar da onda de demissão. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, no final de um dia cansativo em que 40 pessoas de vários níveis de seu governo executivo renunciaram, permaneceu no cargo. No entanto, o rival Johnson insiste que continuará lutando. Para saber mais.

///

Dublin

O primeiro-ministro irlandês em Kyiv acusa a Rússia de usar comida como arma. O taoiseach irlandês Michael Martin denunciou o uso de “comida como arma” pela Rússia e reiterou o apoio da Irlanda à Ucrânia durante sua primeira visita a Kyiv após a invasão de Moscou. Para saber mais.

Países nórdicos e bálticos

Helsinque

Finlândia, a quarta retirada da vacina contra a Covid, também para os mais novos. Os jovens começarão a receber a quarta dose da vacina Covid-19 a partir de meados de agosto, se forem seguidas as recomendações anunciadas pelo Instituto Finlandês de Saúde e Bem-Estar na quarta-feira. Para saber mais.

Os casos de varíola dos macacos estão aumentando na Finlândia. A Finlândia confirmou dez casos de varíola desde segunda-feira (4 de julho), todos diagnosticados em humanos. Globalmente, o número de casos desde meados de maio atingiu cerca de 5.200 casos registrados em 51 países. Os maiores números foram registrados no Reino Unido, Alemanha, Espanha, França, Portugal e Estados Unidos. (Pekka Vantinen | EURACTIV.com)

sul da Europa

Nicósia

Preços altos levam cipriotas gregos a fazer compras na Turquia. O aumento dos preços e a queda da lira turca levaram um número crescente de cipriotas gregos a viajar para os territórios ocupados para comprar produtos baratos. Um movimento que afeta negativamente as receitas fiscais da outra metade do Chipre, de acordo com o que foi apreendido com o EURACTIV Grécia. Para saber mais.

///

Roma

A Itália expande a infraestrutura de GNL antes do inverno. A empresa italiana de energia Snam comprou um novo regaseificador de gás flutuante da BW LNG para ajudar a alcançar a segurança e a diversificação energética na Itália. Para saber mais.

///

Lisboa

Portugal paga o aumento da pensão retroativamente. O primeiro-ministro português António Costa anunciou quarta-feira que os aumentos extraordinários das pensões previstos no Orçamento do Estado para 2022 serão pagos retroativamente na sexta-feira. Para saber mais.

Visegrado

Bratislava

O governo eslovaco está se aproximando do ponto de ruptura, após o aviso da aliança. O Partido da Liberdade e Solidariedade (SaS), membro da coalizão governista, deu um ultimato na quarta-feira, dizendo que deixaria o poder executivo a menos que o ministro das Finanças Igor Matovic fosse removido. Para saber mais.

///

Praga

Após as críticas recebidas, o primeiro-ministro tcheco prometeu organizar uma cúpula social em Praga. O Primeiro-Ministro checo Petr Viala apresentou ao Parlamento Europeu as principais prioridades da presidência bianual do Conselho da União Europeia na República Checa. Após as críticas que recebeu por não refletir a agenda social da UE, os eurodeputados prometeram organizar uma cimeira ad hoc em Praga. Para saber mais.

///

Budapeste

Membros do Parlamento Europeu e juristas pedem à Comissão que reduza os fundos da UE para a Hungria. Um grupo de membros do Parlamento Europeu e advogados na quarta-feira (6 de julho) instou a Comissão Europeia a parar de transferir fundos da UE para a Hungria, devido às violações sistemáticas do Estado de direito do país. Para saber mais.

Notícias dos Balcãs

Zagreb

A Croácia perde o cabo de guerra contra a Hungria por causa do gás. A Croácia perdeu uma arbitragem internacional iniciada pelo grupo húngaro de petróleo e gás MOL pelo descumprimento de Zagreb de suas obrigações sob o acordo comercial de gás da empresa de petróleo croata de propriedade conjunta INA. Para saber mais.

///

Sofia

Retenção dos salários dos funcionários da Embaixada da Rússia na Bulgária. O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Asin Vasiliev, anunciou na quarta-feira que as transferências bancárias no valor de US$ 890.000 foram bloqueadas para funcionários da Embaixada da Rússia na Bulgária. Para saber mais.

///

Bucareste

O banco central da Romênia ainda está aumentando as taxas de juros. O banco central da Romênia anunciou que a taxa básica de juros subiu para 4,75%, o nível mais alto desde agosto de 2013, após o aumento da inflação. Para saber mais.

///

Belgrado

O único parlamentar albanês no parlamento sérvio pede sanções contra a Rússia. Chip Camberi, o único parlamentar de etnia albanesa no novo parlamento sérvio, exigiu de Belgrado que sanções fossem impostas à Rússia por suas ações na Ucrânia. Para saber mais.

///

Impecável | Belgrado | Sarajevo

Kosovo, Bósnia e Sérvia atingidos foram elogiados pelo Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu aprovou na quarta-feira três relatórios sobre os países candidatos à UE – Bósnia e Herzegovina (Bósnia e Herzegovina), Kosovo e Sérvia – elogiando-os pelos progressos realizados, mas apelando à normalização das relações, unidade de propósitos contra a Rússia e fim da guerra . Discurso de ódio. Para saber mais.

///

Pristina

Kramon: Não ao Kosovo na União Europeia sem um acordo com a Sérvia. Sem um acordo entre a Sérvia e Kosovo, nenhum país entrará na União Europeia, disse Viola von Kramon, relatora da UE para Kosovo. Para saber mais.

///

Tirana

Albânia, o projeto de anistia fiscal levantou a indignação da comissão. A União Europeia reagiu com forte oposição à nova versão da lei que prevê a anistia financeira, proposta pelo Partido Socialista no poder, que permitiria o depósito de fundos não autorizados em bancos albaneses sem impor sanções. Para saber mais.

agenda

União Europeia: A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai liderar a delegação da Comissão Europeia à reunião das Nações Unidas.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai liderar a delegação da Comissão Europeia à reunião das Nações Unidas. República Checa: Visita do primeiro-ministro croata Andrej Plenkovic.

Visita do primeiro-ministro croata Andrej Plenkovic. Itália: A primeira audiência no julgamento de 59 pessoas acusadas do desabamento da ponte de Génova em 2018.

A primeira audiência no julgamento de 59 pessoas acusadas do desabamento da ponte de Génova em 2018. Albânia: Protestos de oposição liderados por Salih Berisha em Tirana contra o governo do primeiro-ministro Edi Rama.

Protestos de oposição liderados por Salih Berisha em Tirana contra o governo do primeiro-ministro Edi Rama. Romênia: O primeiro-ministro romeno, Nikolai Siuka, está em visita oficial à Grécia, onde se encontrará com seu colega Kyriakos Mitsotakis.

O primeiro-ministro romeno, Nikolai Siuka, está em visita oficial à Grécia, onde se encontrará com seu colega Kyriakos Mitsotakis. Rússia: Audiência no julgamento da vice-cidade de Moscou, Alexei Gourinov, acusado de espalhar “informações falsas” sobre o exército russo.

***

[A cura di Sarantis Michalopoulos, Vlad Makszimov, Daniel Eck, Benjamin Fox, Zoran Radosavljevic, Alice Taylor, Eleonora Vasques, Sofia Stuart Leeson]