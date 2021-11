A Piazza Avari (-1%) fecha atrás da Europa, luxo e bancos sob pressão. Tesla entra em colapso em 12%

Ouça a versão em áudio do artigo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Praça Avariana Camisa preta No final de uma sessão que viu a Europa viajar com o travão de mão puxado. Quando os índices de Wall Street entram em território negativo, após oito sessões em que o Nasdaq e o S & P500 estabeleceram novos recordes, o índice Ftse Mib fechou em queda de 0,97% em Milão, com relatórios trimestrais continuando a ser publicados a toda velocidade, enquanto o índice Cac40 em Paris (-0,06%) e o Dax40 de Frankfurt (-0,04%) fecharam ligeiramente abaixo da média, após recordes alcançados no último oitavo. Não foi um incentivo suficiente para apoiar os mercados continentais de uma forma mais persuasiva.Índice Zew AlemãoQue subiu para 31,7 pontos em novembro, de 22,3 em outubro, superando as expectativas. Embora o Federal Reserve já tenha aberto caminho para a redução gradual (limitando as compras de ações para estimular a economia), dados importantes sobreInflação nos Estados Unidos. Enquanto isso, os preços de produção para outubro chegaram hoje do exterior (+ 0,6% no mês e + 8,6% no ano), resultado em linha com estimativas de analistas.

Em Wall Street, que fechou ligeiramente em baixa, houve uma queda de 12% na Tesla, sua maior queda em 14 meses. Na verdade, ele não perdeu muito em uma única sessão desde setembro de 2020. As ações ainda são afetadas pela decisão da pesquisa do Twitter de Elon Musk, mas também por algumas declarações de Michael Perry, o investidor mais conhecido pela The Big Short, segundo a qual Musk pode querer vender ações da Tesla para cobrir suas dívidas. Pessoal.

Moncler descendo com tira de luxo, bom Ampliphon

Em Milão, as vendas circularam na maioria dos setores, de bancos com Banco Bpm -1,97% para energia, com Enel -1,4%. Na parte inferior da parte principal foi fechada Moncler (-3,14%) após um relatório de Goldman Sachs reduziu estimativas para o setor de luxo Globalmente, devido às perspectivas de uma desaceleração chinesa, o grupo de moda italiano deu um veredicto de ‘venda’. Muito fraco Ferrari (-2,12%) verificado após registros recentes. Amplifon (+ 1,95%), seguido por Saipem (+ 1%) e Campari (+ 0,87%), terminou em cima do Ftse Mib, movendo-se na direção oposta. Hoje também foi positivo para alguns títulos Economia gerenciada, em particular Banca Generali + 0,7% com Banca Mediolanum (+ 0,09%) eventualmente desacelerando, enquanto Azimut perdeu 0,43% e Finecobank 1,82% após contas de nove meses. Os bancos eram fracos, com Bper (-0,29%), Unicredit (-0,84%) e Intesa Sanpaolo (-0,88%). Unicredit O dia começou em terreno positivo, depois que a diretoria do instituto decidiu vender toda a participação na empréstimos de construção, cujo sócio Koc confirmou a sua disponibilidade para exercer o direito de preferência. A Piazza Gae Aulenti venderia assim 18% de Yapi para Koc por cerca de 300 milhões, enquanto os 2% restantes acabariam no mercado. O negócio também recebeu feedback positivo dos analistas da Equita, que disseram que estava “em linha com a estratégia de simplificar a estrutura do grupo e melhorar a alocação de capital”. No entanto, em face da fraqueza geral do setor bancário na Europa, as vendas do Unicredit também surgiram. Entretanto, hoje o Presidente do Banco Central Europeu, Christine LagardeE os bancos exigiram monitorar a qualidade do crédito, diante dos primeiros sinais de deterioração. Nexi -1,99%, Atlantia -1,98% e Tim -1,38% fecharam o dia também no vermelho.

O euro está caindo em relação ao dólar e o petróleo está subindo

No mercado de câmbio estrangeiro, a moeda única está avaliada em $ 1,1577 (1,159 no início e ontem no fechamento) e 130,764 ienes (130,6 e 131,17) e o dólar está sendo negociado a 112,945 ienes (112,86 e 113,17). Por fim, a tendência dos preços do petróleo bruto é positiva: o contrato de janeiro para o petróleo Brent subiu 0,52% para $ 83,86 o barril e o contrato de dezembro para o West Texas Intermediate subiu 1,01% para $ 82,76 o barril.

O spread sobe para 114 pips e o rendimento é de 0,85%

Fechamento fracionário do spread entre BTp e Bund. No final da negociação, a diferença de rendimento entre o benchmark BTp de dez anos e o termo equivalente alemão é indicada em 114 pontos base, acima dos 113 pontos na final de ontem. Por outro lado, o benchmark BTp repayment yield a dez anos, que alcançou a última posição em 0,85%, caiu de 0,89% do valor de referência registrado no fechamento anterior.