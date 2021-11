Castanhas da Ligúria, a colheita é condicionada pelo clima e pelos javalis

No gaivota Em Val Bormida para Brodaska No Val di Vara, mesmo as castanhas mais conhecidas são: as castanhas voltaram às florestas da Ligúria, mas o clima desfavorável põe em perigo a colheita; A produção em algumas áreas diminuiu em até 80%, e ao problema do clima juntou-se o problema dos javalis que muitas vezes invadem os poucos frutos disponíveis, especialmente no interior. O castanheiro da Ligúria representa cerca de 30% da área de floresta territorial e, tendo arriscado o seu desaparecimento em épocas anteriores devido ao ataque da vespa do castanheiro, retoma, sem dificuldade, o papel de protagonista. Mesmo nacionalmente, o rendimento foi menor do que o esperado devido à seca de verão, mas um aumento estimado de 10% em relação ao ano passado, com mais de 38 milhões de quilos de castanhas.

Trata-se de uma fruta rica em nutrientes, tanto que é considerada um alimento completo graças à sua contribuição em açúcares, proteínas, vitaminas e sais minerais: na tradição alimentar da Ligúria é consumido de várias formas, desde castanhas torradas até secado em tecci, de cozido em leite e açúcar para cozido em leite e açúcar, para aquele processado como farinha que Tempo em Castagnacio, além de trufas e tagliatelle com nozes e molho de cogumelos e o atemporal pesto Genoise.

“As castanhas têm sido a base da dieta da Ligúria no interior desde os tempos antigos, – Confirmamos o chefe da Coldiretti Liguria Gianluca Boeri O delegado confederado Bruno Rivarossa – é necessário Promover e proteger o setor para relançar áreas montanhosas e restaurar a cultura local. No entanto, existe o risco de cair em castanhas provenientes da Turquia, Espanha, Portugal ou Grécia, razão pela qual são necessários mais controlos sobre a origem do produto. Pior ainda é o caso dos produtos manufaturados, para os quais não há obrigação de designar a origem, e da farinha de castanha, que nem mesmo se sabe quantos produtos são importados sem um código aduaneiro específico. Nosso apelo é sempre escolher castanhas locais, fornecer suporte tangível para a economia local e um forte sinal de interesse em proteger o meio ambiente e a paisagem. ”