Empresa paga até 2 mil euros por mês a colaboradores com filhos

Os empregadores poderão “recompensar” os seus empregados pagando alguns dos juros da hipoteca da sua primeira casa, ou mesmo alguns meses de renda. E esses benefícios Ficarão totalmente isentos de impostos se respeitarem o limite de mil euros para trabalhadores sem filhos dependentes e de dois mil euros para quem tem filhos.

Na verdade, a regra já havia sido incluída na manobra orçamentária aprovada em dezembro passado, mas agora chegaram indicadores operacionais da Receita.

Em suma, a ação pode começar oficialmente. Além dos juros hipotecários e do aluguel, os empregadores também poderão pagar suas contas de luz ou gás. Alcance sempre os valores máximos. Neste ponto, a circular do IRS é muito clara. Se o pagamento ultrapassar o limite máximo de um ou dois mil euros, os impostos serão pagos não só sobre a parte excedente da prestação, mas sobre a totalidade do valor pago. Outro esclarecimento importante diz respeito ao conceito preciso de primeira habitação em termos de prestações que cobrem os juros da hipoteca e eventualmente a renda. O IRS define “primeira casa” como sua residência principal.

É, portanto, a habitação propriedade do trabalhador, do seu cônjuge ou de outro familiar, e onde habitualmente residem o trabalhador e a sua família e suportam as despesas com ela relacionadas. Portanto, os custos de aluguel ou juros hipotecários só podem ser pagos pela casa onde o funcionário mora normalmente. Depois há outro alerta da Repartição de Finanças relativamente às despesas de habitação que são reembolsadas pela entidade empregadora. O contribuinte não poderá usufruir de outros benefícios sobre essas despesas. o que isso significa? Por exemplo, os juros hipotecários pagos por um empregador não podem ser deduzidos do rendimento do 730.

A circular da Receita também intervém na tributação dos bônus de desempenho. A lei orçamental estipula, também neste caso, que a percentagem de prémios (excepto benefícios) seja reduzida de 10 por cento para 5 por cento neste ano. Uma redução da taxa de juro que também se aplica à participação dos trabalhadores nos lucros da empresa.

A circular fiscal lembra-nos que o imposto alternativo aplica-se num valor até 3 mil euros no total sobre os prémios pecuniários pagos aos trabalhadores do sector privado que no ano anterior declararam um rendimento máximo de 80 mil euros. Por último, a circular regulamenta algo completamente novo: a possibilidade de os empregadores pagarem prémios de seguro recuperando até 5 anos de contribuições dos empregados por períodos de não trabalho. Esta é uma regra para colmatar as chamadas “lacunas” de contribuição e talvez permitir que os funcionários adiem a sua reforma por alguns anos. As contribuições reembolsáveis ​​devem ser incluídas no período desde o primeiro pagamento do trabalhador ao INPS antes da entrada em vigor da última Lei Orçamental, até hoje. A empresa tem a vantagem de deduzir de suas receitas os reembolsos de assinaturas. Em suma, um processo que pode ser “vantajoso para todos” tanto para o trabalhador como para o empregador.

