Teste Audi Q4 e-tron, ficha técnica, avaliações e dimensões 45 Business Advanced

Mude o que você não vê

Atualizar paraAudi Q4 e-trono SUV eléctrico compacto da empresa alemã nascido em 2021. A carroçaria do carro mantém-se inalterada, moderna e elegante, tanto na versão com tejadilho quadrado da prova como no modelo “coupé” (que custa mais 2.000 euros) . Isso muda Mas sob a pele, com aumentos em termos desempenho E com base em independência. A base é a comprovada plataforma elétrica MEB do Grupo Volkswagen, que é compartilhada com outros modelos “primos”, como o ID.3, ID.4 e Skoda Enyaq. Todas as variáveis ​​podem ser confiáveis Bateria de 77 kWh Líquido (82 nominais): Como antes, mas as mudanças na química celular permitiram ganhar alguns quilômetros extras de autonomia (até 19); No carro de teste com tração traseira, o valor médio oficial varia de 528 a 545 km. Mas a mudança mais notável diz respeito Poder do motor: Na base da gama existem agora 45 e-tron, com 286 cv Em vez de 204. O desempenho melhora correspondentemente: para a empresa, o tempo necessário para correr de 0 a 100 km/h cai 1,8 segundos (agora 6,7 ​​são suficientes) e a velocidade máxima declarada aumenta 20 km/h (a 180).

Mais dinâmico

para'Audi Q4 e-tron Decolou de forma decisiva: 82 cv adicionais chamaram a atenção. A maior potência é acompanhada por um comportamento neutro em curva e um bom comportamento: graças à melhor calibração da suspensão, que pode ter amortecedores adaptativos controlados eletronicamente (1670 euros), e às atualizações na direção, é agora mais direta. excelenteIsolamento de ruído Exterior: Apenas um leve ruído de rolamento pode ser ouvido, enquanto o ruído aerodinâmico está praticamente ausente mesmo em velocidades de rodovia. se Frenagem No geral bom e tal Renovado Pode ser ajustado através dos paddles no volante, mas falta a função de pedal único, recurso encontrado em muitos carros elétricos que permite gerenciar a velocidade (até mesmo na parada) apenas ajustando a pressão no acelerador, sem atuando no pedal do freio. Na nossa Primeiro contato Com o Q4 atualizado, percorremos cerca de 190 quilômetros – entre cidades, estradas de montanha e rodovias – sem muita preocupação com economia de energia e com temperaturas externas bastante baixas. Tendo saído com 96% de bateria, chegámos ao destino com 49% de carga restante, o suficiente, segundo o computador de bordo, para continuar a viagem por mais 210 quilómetros. Na prática, ainda mais 400 quilômetros “reais” de autonomia: nada mal.

Os acabamentos estão bem

Como mencionamos, no nível estéticoAudi Q4 e-tron Mantém uma forma elegante e poderosa, com saliências curtas e uma distância entre eixos de 276 cm. A grande grade está localizada como nos demais modelos da marca, mas neste caso é totalmente fechada e tem função puramente estética. As saídas de ar estão localizadas apenas na parte inferior do para-choque. Muito interior Generoso no espaço: No sofá, pessoas mais altas podem viajar com conforto; Mesmo em três, por falta de túnel de transmissão. lá Posição de condução É muito personalizável; As modificações elétricas estão num pacote no valor de 1.070 euros. A posição ligeiramente elevada é dominante e garante uma boa visibilidade, apenas ligeiramente penalizada pela espessura dos pilares do pára-brisas. O painel de instrumentos digital de 10,3 polegadas oferece várias interfaces e o display central de 11,6 polegadas é responsivo. de bom nível o Material eles AssociaçõesO único inconveniente está na parte inferior das portas, pois o plástico rígido usado nos bolsos não é dos melhores. o Caixa Tem uma capacidade notável (520 litros com o sofá colocado) e um formato regular; Os cabos de carregamento podem ser armazenados no fundo duplo. Porém, o limite é muito alto: com 89 cm de altura do solo, o carregamento é cansativo.

Sua potência chega a 340 cavalos

As maiores mudanças estão relacionadas à versão Tração Traseira Aquele que dirigimos, mas há melhorias para outros também. para'Audi Q4 e-tron O 45 com tração integral (com dois motores, um dianteiro e outro traseiro) ganha 21 cv e 15 km de autonomia, atingindo 286 cv e 525 km respectivamente (para SUVs de teto quadrado). O 55, disponível apenas 4×4, tem potências entre 299 e 340 cv (+41 cv), com quilometragem média oficial de 521 km (uma melhoria de 14 km). Nos modelos com tração integral, a potência de carregamento também aumenta em 40 kW, atingindo agora 175 kW DC. Nas melhores condições, de acordo com a casa, 10-80% requer 28 minutos Ou para armazenar energia suficiente para percorrer 175 km.

A bateria está pronta

Precisamente no momento do carregamento, uma novidade introduzida em todas as versões vem a calhar: nomeadamente Pré-condicionamento da bateria, que funciona com o navegador. Quando se dirige para uma estação de carregamento “rápido”, o sistema eleva a “bateria” até à temperatura ideal (cerca de 30°C), reduzindo os tempos de estacionamento e, ao mesmo tempo, o stress da “bateria”. Rede de mais de 650.000 Colunas pequenas Compatível na Europa, incluindo 42.000 na Itália, permite que o SUV elétrico seja reconhecido e comece a recarregá-lo com energia sem a necessidade de aplicativos no telefone ou cartões eletrônicos: basta conectar o cabo. Bom descanso.

35 chegando

para' Audi Q4 e-tron Foi atualizado e já pode ser encomendado. Uma segunda versão com tração nas duas rodas, chamada 35, também chegará no verão, com bateria de 55 quilowatts-hora e motor traseiro de 170 cv; Estimamos €50.000 como preço inicial. No entanto, o 45 é o mais barato neste momento: começa nos 57.800€. De série são rodas de liga leve de 19 polegadas, porta traseira motorizada, faróis de LED (€ 1.360 necessários para luzes de matriz de LED), bancos dianteiros aquecidos e um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas. lá Negócios avançados dos nossos custos de testes 61.800 euros: além de uma estética mais agressiva, agrega recursos como bancos esportivos, pacote de Assistência à Condução com controle de cruzeiro adaptativo, aviso de saída de faixa e sistema de estacionamento automático. A configuração média também está disponível um trabalho (a partir de 59.800 euros), estando no topo Edição da linha S: 63.800 euros.