No leilão da Sotheby’s, um dos Ferrari Enzos mais raros do mundo – Virgilio Motori

Foi apenas leiloado antes Sotheby’sNão há preço de reserva, um A Ferrari Enzo de 2003 está entre as mais raras do mundo: Feito no Argento Nürburgring 101/C Com apenas 8 outros exemplares, este Ferrari Enzo para leilão é provavelmente o mais barato dos que existem.

Pertenceu a um rico colecionador japonês, que lê a descrição fornecida pela Sotheby’s, que o preservou condições perfeitas: Pelo que sabemos, apenas a Ferrari Enzo Argento Nürburgring em circulação ainda está equipada com películas protetoras.

Enzo, uma das maiores Ferraris do século 21

lá Ferrari Enzoproduzido apenas de 2002 a 2004 400 amostrasé um dos símbolos intemporais da Casa Maranello: construído na pista do F50 e F40, o último carro a levar a “assinatura” do fundador, Enzo Ferrari é um dos Os supercarros mais exclusivos de casa. Apenas clientes VIPs que possuíam ou já possuíram pelo menos cinco modelos da Ferrari estavam entre os potenciais compradores do Ferrari Enzo: foi a própria casa que os escolheu, depois os convidou para as fábricas de Maranello para customizar seu carro.

Mais de vinte anos após sua apresentação no Salão do Automóvel de Paris de 2002, a descrição da casa de leilões da Sotheby’s diz: “O Enzo é justamente considerado Uma das maiores Ferraris do século 21E um dos supercarros mais atraentes e de alto desempenho já produzidos em Maranello.

Sob a carroceria de fibra de carbono projetada por Ken Okuyama para a Pininfarina, a Ferrari Enzo carrega “o maior motor já visto depois do 712 Cam-Am”, um motor V12 naturalmente aspirado Ele é capaz de gerar 660 cavalos de potência a 7.800 rpm e 657 Nm e acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,65 segundos. Quando saí das fábricas de Maranello, era Enzo A estrada de produção mais rápida da Ferrari produzidos até então.

No leilão da Sotheby’s, um exemplar único no mundo

Embora todas as cores da linha Ferrari estivessem disponíveis para a carroceria, quase todos os Ferrari Enzos foram construídos em cor vermelha corsaOutras cores particularmente apreciadas pelos clientes são Giallo Modena, Nero Pastello e Rosso Scuderia. Apenas 9 amostrasmenos de 2% da produção, foi fabricado em Prata Nürburgring 101/C.

Isso seria suficiente para fazer com que o exemplar fosse leiloado por um valor incrível pela Sotheby’s – que recentemente também ofereceu um Enzo preto com um preço inicial de mais de € 2 milhões – mas há mais. Como escreve a casa de leilões, “Acredita-se que apenas um Enzo – chassi 132662 – tenha interiores pele bronzeada“.

Carrapatos do hodômetro Apenas 227 quilômetros: Ao contrário do Enzo de Michael Schumacher que foi colocado em leilão em 2018, que até tinha aparelhagem, este não está homologado para circulação rodoviária. O Ferrari Enzo 2003 leiloado é provavelmente o carro de menor quilometragem entre os que estão por aí, e o único conhecido que ainda aparece Capas originais e películas protetorasIncluindo tampas de plástico nos pedais de freio e acelerador.

Infelizmente, não se sabe a que preço foi vendida esta excecional peça de colecionador: o leilão, que terminou a 17 de março, decorreu em modo fechado, ou seja, com ofertas envelope fechado Isso garante total privacidade aos compradores, mesmo sobre o preço final de venda.