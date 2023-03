Aqui estão alguns trechos do artigo, retirados do segundo parágrafo:

“Emanuele Morselli (1899-1975) nasceu em Gela em 29 de julho de 1899. Licenciou-se em Ciências Econômicas e Empresariais (1921), em Ciências Aplicadas ao Serviço Diplomático e Consular (1923), em Direito e Economia, na Ca’ Foscari Universidade de Veneza. Nos anos acadêmicos de 1935-1937 ocupou o cargo de Política Econômica e Financeira na Faculdade de Ciências Políticas da Universidade de Pádua. Em 1937 obteve o ensino de finanças e direito financeiro na Universidade de Messina. Em 1946 foi chamado para a Universidade de Ferrara, onde fundou o “Instituto de Finanças Públicas”, que conseguiu de imediato ganhar notoriedade no estrangeiro e em 1948 começou a publicar, como director,«Arquivo Financeiro». Em fevereiro de 1954 deixou o ensino na Universidade de Ferrara para seu aluno Giorgio Stefani, para se mudar para a Faculdade de Economia e Comércio da Universidade de Palermo, onde dirigiu o “Instituto de Ciências Financeiras” e assumiu a presidência de assuntos financeiros em o lugar de Giuseppe Rica Salerno. Proferiu cursos de palestras e conferências no estrangeiro: em 1952 em Portugal e Espanha; Em 1953, a convite do governo brasileiro, nas universidades; no Uruguai na Universidade de Montevidéu e Argentina (1953); Na Bolívia, Peru e Chile em 1954. Em 1957 fundou o “Instituto de Contabilidade Nacional” (ISCONA) e ao mesmo tempo. Nessa data, introduziu o ensino de contabilidade nacional na Faculdade de Economia e Comércio da Universidade de Palermo, que confiou ao Sr. Giuseppe Bella.

A Marsili foi fundada em 1938teoria baratax, permitindo uma rápida expansão das finanças públicas, provocando consensos e oposições, visões e desdobramentos na Itália, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Espanha, Portugal, Iugoslávia, Grécia e em todos os países da América Latina e Japão. Um dos esforços acadêmicos mais recentes de Marsili é a “Coleção da História das Finanças Públicas”, editada pelo Instituto de Ciências Fiscais da Universidade de Palermo, em 12 volumes, além do décimo terceiro volume contendo índices analíticos e alfabéticos para assuntos e nomes (Siddam, 1961-1962). Sem esquecer os grandes dezesseis volumes do «Archivio Finanziario», dos quais o décimo sexto volume «Tavole Ventennali» é um índice do material contido nos volumes anteriores e nos «Archives Internationales de Finances Publiques».

Marsili recebeu o “Prêmio Cultura” da Presidência do Conselho de Ministros (1964), e o Prêmio Internacional “Celino d’Oro” (1964) com o Prêmio Nobel Salvatore Quasimodo.

Na pesquisa acadêmica, Marsili concentrou-se na teoria pura e nos sistemas positivos das finanças públicas contemporâneas, mas também na pesquisa histórica e bibliográfica. Assim, lembramos, por exemplo, a Doutrina da Tributação (1932), a História e História do Pensamento Financeiro (1960) e a História das Finanças na Itália (1960). Também para o direito tributário, Morcelli foi um dos primeiros na Itália a oferecer ensino, começando em 1955 na Escola de Economia e Comércio de Palermo. Ele traduziu A Doutrina de Jizya (1932) e a publicou em grego em Atenas em 1964 e em espanhol em Madri também em 1964.. A Coleção de Finanças (1930) chegou a sua quadragésima terceira edição e foi traduzida e publicada em Buenos Aires (1947) em espanhol e grego em 1958.

Mais uma vez lembramos que para ela Teoria da reclamação É a origem de um setor inovador de estudos teóricos que tem, ao mesmo tempo, um grande interesse prático. Relacionado a essa teoria, Marsili enfatizou o princípio da unidade das finanças públicas. Este princípio tem sido tido em conta pelo Tribunal de Contas, de que beneficia no exercício do seu controlo, através dos orçamentos do Estado, sobre todas as finanças públicas do país, fazendo-o base nos relatórios às contas gerais do Estado que são apresentados anualmente à Câmara dos Deputados. na sede do controle político.

A periferia dos estudos de Morselli se estende além das finanças e do direito financeiro, incluindo também estudos de economia política e aplicada, sociologia e política econômica: um primeiro conjunto de estudos é encontrado no volume Politics and Economic Sociology (1930). Além disso, relembramos reflexões histórico-críticas sobre a economia política em relação aos empresários mínimos: A Fragmentação da Economia Social (1948),

Economia Agrícola e Sistema Bancário (1945), reimpresso em 1954 com um novo título: A Lógica da Agricultura no Crédito e na Economia Social.

Através de sua produção acadêmica extremamente ampla, Marseille destacou toda a realidade humana na ciência das finanças por causa de suas implicações históricas, filosóficas, sociais e literárias, um sinal da interdisciplinaridade intrínseca das humanidades.

Por fim, mencionamos a assinatura do decreto O Presidente da República, Giovanni Leone, em 19 de junho de 1973, que conferiu o título de “Professor Emérito” ao prof. Morcelli da Universidade de Palermo.

Após a morte (29 de novembro de 1975), Uma rua importante no bairro residencial Caposoprano de Gela (sua cidade natal) leva seu nome. Também em Gela, em sua memória, é nomeado um Instituto Técnico Industrial do Estado, e também a Escola Aula Magna de Paolo Emiliani Giudici Middle School leva seu nome. Em Palermo, a via pública para Agenzia delle Entrare leva seu nome.