Como Artur Baptista da Silva convenceu a comunicação social, que o entrevistou frequentemente, de que se tratava de um economista crítico do governo (Pista: muitos cartões de visita)

para Francesco Marinelli- @frankmarinelli

Artur Baptista da Silva foi, até recentemente, um dos economistas portugueses que recebeu maior cobertura mediática, tanto a nível nacional como internacional: durante quase um ano desempenhou um papel importante na crítica às políticas económicas do país. Governo português, com entrevistas frequentes na imprensa e televisão. Então descobriu-se que ele não era especialista em nada.

Durante cerca de um ano, Artur Baptista da Silva fez-se passar com sucesso por antigo conselheiro de um político português, antigo conselheiro do Banco Mundial, antigo investigador financeiro da ONU e antigo professor nos Estados Unidos. Nos últimos meses, criticou fortemente a mais recente medida económica de Portugal: Ele disse Que o governo português deveria ter renegociado a dívida pública, que foi um erro aumentar os impostos e que os cortes do governo na despesa pública não trariam benefícios. Todas as medidas que Portugal acordou parcialmente com as instituições europeias para o projeto de orçamento do próximo ano, um dos mais restritivos da zona euro, são necessárias para manter os compromissos assumidos com a UE. também Reuters lhe foi atribuído propósitoOnde da Silva disse:

“Se não for renegociado imediatamente [il debito]Ou, no máximo, dentro de seis meses, estaremos de joelhos. “Todas as previsões que fizemos sobre a economia, a dívida e o desemprego fazem-nos acreditar que Portugal não conseguirá controlar a crise social dentro de um ano e meio”.

Além disso, Lula incluiu toda uma série de dados sobre o desemprego e o número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza em Portugal. de acordo com Ele escreve para'independente E quanto? Relatórios também BBC Contudo, Artur Baptista da Silva não é economista, e não teria ocupado os cargos mencionados inicialmente. Sua história como economista Começa Quando apareceu em Abril de 2012 numa conferência de uma das mais importantes instituições de caridade portuguesas, a Academia do Bacalhau, portando vários cartões de visita. Com credenciais falsas.

Na conferência, Artur Baptista da Silva apresentou-se como professor de economia social no Milton College, universidade privada de Wisconsin, nos Estados Unidos, fechada desde 1982. Disse ter coordenado um projecto de investigação das Nações Unidas para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, sobre os efeitos da recessão nos… países do Sul da Europa. O seu currículo falso também incluía funções como conselheiro económico do político português João Sampaio, falecido em 2011, e outra como conselheiro do Banco Mundial.

Na conferência, Lula também trouxe consigo um documento bem escrito, apresentado como seu, intitulado: “Crescimento, Desigualdade e Pobreza”. Porém, o autor do documento não foi Artur Baptista da Silva, mas sim um funcionário do Banco Mundial: o texto foi simplesmente encontrado na Internet e impresso.

No entanto, esta “profissão” rendeu-lhe muitas entrevistas em jornais durante vários meses semanalmente Português, além de inúmeras participações em programas de televisão. No mês passado, segundo noticiou o jornal espanhol El PaísParticipou também num debate no Clube Internacional, uma organização cultural e social muito importante em Lisboa, e recebeu muitos aplausos após o seu discurso. Em diversas ocasiões, Lula reuniu-se em privado com dirigentes dos principais sindicatos de Portugal.

Os problemas de Artur Baptista da Silva começaram há um mês, quando alguns representantes da ONU confirmaram na televisão portuguesa que nunca tinha estado envolvido em nenhum projecto, explicou. Começaram então as suspeitas e investigações por parte da imprensa e da polícia.

Outras pesquisas mostraram que os seus diplomas universitários foram falsificados e que vários documentos, que ele disse pertencerem a ele, pertenciam a outras pessoas. Quando todas as mentiras vieram à tona, Artur Baptista da Silva emitiu um comunicado, acusando os jornalistas de organizarem uma “caça às bruxas”. Está agora detido numa prisão portuguesa: a polícia abriu uma investigação contra ele por acusações de fraude.

Foto: Artur Baptista da Silva

Continuar postando