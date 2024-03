3,2 mil milhões apostados na produção de chips em Itália

Um grupo asiático de semicondutores colocou a Itália no centro dos seus planos de produção para a Europa. Uma aposta de 3,2 mil milhões de dólares daria vida a uma fábrica no norte do país (Piemonte, Lombardia e Veneto estão em funcionamento) com 1.600 empregos, criando uma importante indústria relacionada e impactos positivos no valor de 4 mil milhões de dólares nos próximos 15 anos. A escolha será influenciada pela infraestrutura local e pela presença de centros de pesquisa e universidades.

Assim, a salvação está pronta para a Itália, depois de ver desaparecerem os potenciais investimentos da Intel no mesmo sector. O Silicon Box Group, com sede em Singapura, aceitou o convite do Ministério Italiano de Negócios e Indústria, que está comprometido em várias frentes para atrair investimentos de players tecnológicos globais. A empresa produz pequenos cavacos que lembram grãos de areia e se caracterizam pelo menor consumo de energia e alta adaptabilidade. O projeto para Itália envolve a montagem de semicondutores para utilização em diferentes domínios: todas as novas tecnologias para aplicações de próxima geração no domínio da inteligência artificial, computação de alto desempenho e componentes para veículos elétricos. Afinal, a Itália é um dos principais produtores europeus de microchips, tem uma forte presença no domínio da microeletrónica automóvel, industrial e aeroespacial e goza de uma vantagem competitiva em vários domínios. Para fortalecer esta cadeia de abastecimento, o governo formulou uma estratégia de microeletrónica para atingir estes objetivos: reforçar capacidades fortes no design avançado de chips; Enfatizar a vantagem competitiva em eletrônica de potência e novos materiais; Fortalecimento do setor de máquinas produtoras de chips. “Precisamos construir uma cadeia de fornecimento de semicondutores mais resiliente na Europa – disse o Ministro Adolfo Urso – e é por isso que o governo está colocando chips e microeletrônica no centro das prioridades estratégicas. A Itália está competindo por uma posição de liderança. A fábrica italiana de caixas de silício será um dos mais avançados. Esperamos poder começar a trabalhar ainda este ano.”

“A Itália foi a primeira escolha para a nossa expansão global”, observa o cofundador e CEO da Silicon Box, Byung-Jun Han, que conheceu Orso em Roma. Acreditamos que a inovação nos nossos países é impulsionada por valores culturais semelhantes, que incluem curiosidade, paixão e um compromisso incansável com a excelência.

Esta operação faz parte do objetivo da UE de restaurar 20% da capacidade global de produção de semicondutores até 2030 e visa apoiar a visão de uma cadeia de abastecimento global de chips resiliente e geograficamente equilibrada. Por sua vez, o Ministro Orso anunciou que novas sinergias importantes poderão surgir este ano com investidores internacionais prontos a concentrar-se em Itália. Do lado sindical, o secretário-geral do Sindicato, Roberto Benaglia, falou de “boas notícias no campo da política industrial para um país que só está destinado a crescer se atrair novos investimentos estrangeiros, estratégicos e tecnológicos”.

…