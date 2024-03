Compre um carro, desconto agora em 730: traga esses documentos e pague muito pouco | Veja como fazer

O estado incentiva a compra de carros novos para atingir emissões zero, e é por isso que agora você também pode deduzi-los em 730. Traga esses documentos.

O período em que vivemos nos leva a fazer isso Não faça despesas repentinas Não é absolutamente necessário, poisInflação econômica Isto aumentou os custos em todos os aspectos das nossas vidas e em muitas famílias italianas Você não consegue chegar ao final do mês de maneira decente. Porém, há pessoas que não podem prescindir do transporte privado e têm que adquiri-lo.

Felizmente Governo Ajuda-nos a comprar, acima de tudo, Veículos elétricos ou híbridos Porque o propósito principal e final que ele definiuUnião Europeia é o acesso a 0 emissões em 2035. Este último foi prefixado porque Taxa de poluição Que está registrado nas cidades italianas é Muito perturbador Nenhum aumento adicional nos preços pode ser permitido Emissões de CO2 Com carros poluentes

Para poder incentivar cada vez mais compradores a comprar automóveis menos poluentes, o governo está a oferecer Vários incentivos fiscais Muito útil e Financiamento a taxas bonificadas. Além disso, estas soluções, que já existem há algum tempo, são agora possíveis O custo do carro novo também é deduzido de 730.

Para poder reduzir o custo nada insignificante de um novo 730, são necessários alguns Certos documentos Você deve seguir um processo muito específico para poder se inscrever. Além disso, a dedutibilidade das despesas de 730 visa um Uma categoria muito específica de cidadãos.

Descontos em despesas com carros novos a partir de 730 para os designados

Os cidadãos que podem solicitar uma dedução no custo do carro a partir de 730 são Pessoas com deficiências graves. Qual é Pessoas com deficiência visual, auditiva ou que sofram de graves danos mentais e/ou físicos Podem ser solicitadas 730 concessões de automóveis nos termos da leiArtigo 104 de 1992.

Existem diferentes tipos de benefícios que uma pessoa com deficiência ou seu responsável legal pode solicitar, por exemplo:Isenção Um dos impostos mais odiados pelos motoristas, que é… Imposto automóvel. Outra facilidade útil diz respeito– Isenção de imposto de registo na transmissão de propriedade Mas também existe a possibilidade Desconto Erf E para elaRedução do imposto sobre valor agregado Quando você compra um novo.

Quais são os documentos exigidos?

Trata-se de solicitar os benefícios acima mencionados dirigidos aos cidadãos residentes Itália Aqueles com deficiências graves precisam ter documentação precisa. O desconto que pode ser utilizado é igual a 19% Do valor que você gastou na compra. Por exemplo, se você comprar um carro novo, terá um desconto de 19% O gasto máximo é de 18.075,99€. Esta ajuda só pode ser explorada Uma vez a cada quatro anos Isso pode ser usado E também por um familiar que seja seu responsável financeiro E a renda não ultrapassa 2.840,51 euros Pensões e apoios sociais líquidos.

Para solicitar o desconto em 730 serve Um certificado comprovando deficiência Para o requerente, Declaração em vez de uma declaração garantindo 4% de IVA Certifique-se de não ter solicitado tal ajuda durante os últimos quatro anos e anos Uma cópia da última declaração de imposto de renda.