Faturamento, como funciona o desconto de 10 centavos por quilowatt-hora se você reduzir o consumo

A partir do último sábado, 9 milhões de clientes da Enel Energia com contratos de fornecimento de energia no mercado livre automaticamente, sem necessidade de adesão, participaram de uma nova iniciativa chamada EssenzialMente, que economiza 10 centavos por quilowatt-hora (o custo hoje é de cerca de 30 centavos, Mas varia de acordo com a potência do medidor e consumo) não consumível.

Esta não é uma iniciativa com fins comerciais, mas visa lembrar aos clientes que estamos a entrar num inverno difícil e que pensar num modelo de consumo mais eficiente e equilibrado pode permitir-lhes gastar menos (dados os preços da energia) mas também sentir-se menos um impacto no momento (infelizmente não muito distante) em que se inicia o racionamento que atinge o consumo das famílias. Além disso, é provável que outras concessionárias possam tomar medidas semelhantes às que a Enel fez para incentivar seus clientes a se interessarem pelo consumo.

Bônus em títulos de 2023, economizando € 60 por trimestre

A iniciativa do grupo liderada por Francesco Staras – que também é resultado do trabalho da nova divisão global de varejo EnelX liderada por Francesco Venturini – prevê um prêmio sobre o consumo economizado devolvido pela segunda fatura de 2023 e é válido, por enquanto , para consumo em outubro, novembro e dezembro de 2022 em relação ao mesmo período de 2021 para receber o desconto. Deve-se dizer que a contribuição é ativada apenas quando o preço da eletricidade na Itália (Bonne) ultrapassa o limite de 400 euros por megawatt-hora, o que é realmente superado nos meses de junho, julho, agosto e início de setembro.

A verdadeira vantagem económica não é tanto e só aquela associada à recompensa, mas deriva sobretudo da redução do consumo de energia: calcula-se que num quarto a poupança média total da família entre recompensas e consumo reduzido pode chegar a 60 euros, dos quais 10-15 euros são para o prémio e 40- 45 euros para custos mais baixos de energia economizada.

como memorizar

Mas o que você deve fazer para realmente reduzir seu consumo em relação ao final de 2021? Existem comportamentos virtuosos que todos podem adotar em casa, muitos dos quais não exigem sacrifícios particulares, e alguns que exigem maior empenho por parte das famílias. Algumas sugestões foram incluídas num estudo realizado pela Enea em maio de 2022. Por exemplo, passar de uma máquina de lavar por dia para uma máquina de lavar a cada dois dias: -52€ com consumo anual de -5%. No entanto, esta poupança aumentou 25%, ou cerca de 65 euros, desde que o Enea publicou o seu relatório devido ao aumento dos preços da energia. Isto também se aplica a outras medidas: Como passar de duas máquinas de lavar louça por dia para uma máquina de lavar louça por dia: -74 € (91 € por dia) para -8% de consumo por ano. em seguida, desligue a lâmpada incandescente por 1 hora por dia – 9 euros por ano; Desligue o forno nos últimos 10 minutos de cozedura: -14 euros por ano, -1,5% do consumo. Evite iluminação de fundo, TV e quaisquer decodificadores e consoles: economia de € 5 por ano, consumo de -0,5%. A Enel, por exemplo, também destaca a importância de usar bombas de calor em vez de caldeiras a gás ou fogões de indução, obviamente para quem está fazendo reformas ou troca de aparelhos.