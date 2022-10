Porque os preços do gás e da eletricidade permanecerão altos por anos, mesmo sem uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia

“O aumento dos preços dos combustíveis fósseis é um aumento estrutural e não há como voltar atrásPor dizê-lo, incondicionalmente, o Ministro das Finanças francês, Bruno Le Mer. O custo do gás, da eletricidade e do petróleo continua tão alto que os ligeiros declínios observados nas últimas semanas não foram suficientes para incentivar as grandes consultorias europeias, enquanto os produtores (verOPEP + para o petróleo bruto) continuam a agir de acordo com os seus interesses, Não faz o preço cair substancialmente. Por esta razão, Paris, juntamente com a Itália e outros países do sul, está pressionando por uma grande intervenção econômica da União Européia.

A ideia, respaldada em carta pública assinada pelos comissários Gentiloni e Breton, é criar um arquivo Novo Fundo Comunitárioigual a certamenteFinanciar o apoio às famílias e empresas sem ter que recorrer aos orçamentos nacionais em muitos casos que estão em risco Dívida muito alta ou espaço financeiro limitado. Em suma, para garantir que todos possam dar uma grande ajuda para se aproximar do que está sendo feito Alemanha (que acaba de lançar um pacote máximo de € 200 bilhões.)

A estratégia anda de mãos dadas com sugestão italiana E não apenas uma solução para o mercado de Ttf em Amsterdã, onde a especulação de ações (i futuro) relacionado com a evolução do preço do gás, e com a ideia de um garfo de telhado (ou seja, um limite superior pelo qual os preços podem ser contidos à força).

de acordo com Michel PoloProfessor de Economia Política na Universidade Bocconi em Milão.Estas hipóteses por si só não garantem nada, são apenas uma descrição dos desejos europeus“, Enquanto “o Os preços continuarão altos Mesmo quando nos desconectamos completamente do gás russo“, Independentemente de A guerra na Ucrânia. Por esse motivo, será necessário estabelecer isso imediatamente.”O novo fundo da UE, que terá alguns Justificativa econômica Como aconteceu durante as primeiras ondas de Covid-19“.

Gás e eletricidade, porque os preços não vão descer o suficiente

“Razões para o alto preço do gás – explica Pólo – Por um lado, estão relacionadosTendência dos mercados globais de gás Por outro lado, o conflito na Ucrânia e a crise geopolítica com a Rússia Gazprom Isso levou a uma diminuição gradual nos suprimentos. Os contratos associados a gasodutos nos últimos anos foram indexados aos contratos da Ttf Amsterdam e, portanto, este aumento de Preços à vista Também se estende aos contratos de longo prazo, com efeito manipulador que chamamos de especulação“.

Essa situação “propenso aO professor não deve mudar fundamentalmente nos próximos meses. E mesmo no horizonte mais longo, com um trechoUnião Europeia que se separa definitivamente importações russas (Para a Itália até 2024), os custos ainda serão mais altos do que antes Doença do coronavírus.

Isto é porque “Vamos substituir as importações por outras Mais caroem parte porque eles virão em uma forma gás natural liquefeitoque inclui uma série de operações de regaseificação e processamento que nos fazem competir com todos os outros mercados globaisO resto virá de não-russos (portanto, Argélia, Líbia, Azerbaijão e Noruega), “Há um aumento na demanda por parte dos produtores e, portanto, o preço vai subirTrudoto: Os recursos serão mais caros do que no passado, mesmo sem especulação No mercado pelos russos.

Gás e gasolina, os produtores são obrigados a baixar os preços?

Surge a pergunta: como convencer os produtores de gás e petróleo a reduzir os preços? “naturalmente – diz Polo – Se o acordo da UE for alcançado, com O comitê que negocia de forma única eu vou aumentar Margens de negociação Com a possibilidade de obter preços mais baixos, mas não é um processo fácil“.

Problemas de telhado e garfo de telhado de preço

Então o próprio professor aparece cético Nas suposições de um teto de preço. “Não há acordo entre quem compra e quem produz – Ele diz – Limites máximos não podem ser impostos: eles não funcionarão. Isso é evidenciado por condição do óleo: Apesar dos anúncios do G7 com as últimas decisões da OPEP de cortar a produção, os preços subiram“.

Chegar a um acordo com os russos neste momento parece impossível. Então, junto com Negociação com empresas norueguesas e americanas E a separação entre a formação do preço do gás e o preço da eletricidade, a União Europeia pode estabelecer um teto”Para usuários finais como em Espanha e Portugalque mobilizaram recursos suficientes para compensar os operadores e evitar derramamento de sangue para famílias e empresas“.

Na prática, é cobrado um preço pelo qual o gás é cobrado e os demais estados são determinados. Como? “Se não agirmos todos em uma determinada ordem, os países os ajudam individualmente Indústriaso resultado é que todos Um balanço mais saudável mais preferidoEste é o perigo com a Alemanha.

Veja como criar um fundo mútuo para apoiar um teto de preço geralVai ser Justificativas econômicas e políticasPorque a crise depende também da escolha de toda a União para apoiar a Ucrânia, mesmo que haja uma pandemia Mais assimetria: A exposição ao preço do gás é muito diferente e alguns países beneficiam disso, daí as divisões na Europa“.

Reparação de TTF em Amesterdão a gás? “insuficiente”

Assim Polo se recusa a reformar o mercado de fundos, relançado pelo ministro da Transformação Ambiental Roberto Cingolani. “Eu não acho que pode ter grandes efeitos na sua conta-diz o professor- O que eles dizem é Separe os contratos do Tff e vincule-os a outros índicesComo era no passado. Anteriormente, havia uma correlação com o preço do óleo combustível e seus derivados. Agora de volta é um medição de buffer: Vai ajudar a mudar a formação do preço, mas nos contratos existe um comprador e um vendedor, você não pode mudar tudo unilateralmente“.

Como sair da crise energética: renováveis ​​ou mais gás europeu?

Então, como o problema do preço da energia pode ser resolvido no médio prazo sem depender mais de países estrangeiros? “Produção de gás europeia – diz Polo – Ele pode fazer o que pode, dado os poucos campos que existem, exceto alguns países como Holanda e Noruega. Mas nunca se poderia pensar em substituí-lo assim 150 bilhões de metros cúbicos de gás da Rússia: Teremos necessariamente que comprar gás de outros“.

Quanto às fontes de energia renováveis.Eles podem reduzir o uso de gás para gerar eletricidade e, em certa medida, substituir os serviços de gás por eletricidade, mas são fontes intermitentes e não programáveis, Então agora eles precisam de um Capacidade de fazer backup de outras fontesbasicamente o mesmo gás“.

Por isso, para o professor, é preciso trabalhar com um misto de soluções para reduzir o impacto dos preços mais altos: mais renováveis, Mais produção privada de gás E também “Ganhando flexibilidade do lado da demanda mudando os hábitos de consumo das pessoas‘. Quanto ao nuclearNo fim, “Nos tempos difíceis de hoje, isso não nos ajuda porque leva muito tempo para obtê-lo: de uma perspectiva mais longa que pode ser Outra fonte de abastecimentomas tendo em mente que não pode ser operado com capacidades de backup como gás“.