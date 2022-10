Em 2021 Trentino vendeu 4.402 bilhões de euros de bens e serviços no exterior e o Export Day voltou a atender mercados internacionais

Nogarido. Um encontro dedicado à internacionalização, evento em que as empresas participantes podem conhecer ferramentas e serviços para enfrentar o mercado externo. quase Valagarina Décima primeira edição doExport Day Trentino Exportum evento que volta a existir três anos depois.

Desde 1975 Exportação de Trentino É o ponto de referência das empresas trentinos no mercado externo, contribui para o desenvolvimento das exportações do Trentino e conta com mais de 130 empresas associadas. Além da coordenação e planejamento estratégico, a Trentino Export garante total eficiência comercial por meio de uma rede de 30 contatos em todo o mundo, 21 idiomas falados e 55 países cobertos.

Da Coreia do Sul ao Brasil, e da Europa ao Golfo Pérsico, Export Day Show em “Trentino Industrial“, revista Confindustria Trento.

Novas oportunidades de exportação

A partir de Giorgio ZagonelExportação de Trentino

Na sexta-feira, 21 de outubro, será realizado o nono Trentino Export Day na região de Cantina Vivales de Nojarido; Um ponto de encontro de todos os associados e não do consórcio para tratar de questões relacionadas à internacionalização e as melhores soluções para lidar com o mercado externo.

Mesmo em tempos de epidemias, inflação e escassez de matérias-primas, as exportações continuam sendo uma força fundamental para a economia trentino: em 2021, bens e serviços no valor de 4.402 bilhões de euros foram vendidos ao exterior, contra 3.448 bilhões no ano anterior, cerca de 26% a mais.

Principalmente em tempos de crise, é importante expandir os negócios da sua empresa e buscar novos mercados. Este será o leitmotiv do evento que, já na sua nona edição, é uma oportunidade essencial de encontros e debates para empresas que actuam ou pretendem aproximar-se do mercado externo.

A manhã terá uma pegada pública com foco especial na Coreia do Sul e Brasil, intervenções da Trentino Export Partners, casos de negócios e intervenções institucionais. No final da manhã, o Trentino Export Day 2022 ganhará vida graças à presença de dez representantes estrangeiros do consórcio que darão às empresas interessadas a oportunidade de realizar reuniões de assessoria pessoal aprofundadas.

Graças aos representantes da Trentino Export, haverá acesso a consultas individuais sobre os principais países exportadores do Trentino, como Alemanha, Áustria e Suíça, mas também em outros mercados europeus, como França, Espanha, Reino Unido, Polônia, Rússia, Bélgica e Portugal.

Também será possível obter informações sobre mercados distantes e emergentes, como Brasil, México, Colômbia e Coreia do Sul, bem como sobre os países da região do Golfo Pérsico, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar e Bahrein, recentemente objecto de uma missão comercial organizada pela Trentino Export, Confindustria Trento e a Província Autónoma de Trento.

Para Barbara Federici, Presidente da Trentino Export e Presidente do Comitê de Pequenas Indústrias da Confindustria Trento “Três anos após o retorno do Export Day. Infelizmente, devido à pandemia, nosso evento anual foi adiado de ano para ano, mas eventualmente retornará em 21 de outubro e com presença.

O momento político e econômico como todos sabemos é preciso, mas isso não quer dizer que não devemos pensar no futuro da nossa economia e das nossas empresas. Nunca me cansarei de dizer isso: das crises muitas vezes surgem novas oportunidades.”