Bancos, as receitas estão subindo graças às taxas de juros mais altas. Mas para depósitos de correntistas, a recompensa permanece menor que zero

Uma vez que qualquer pessoa com uma hipoteca variável tem que fazer um novo empréstimo de qualquer tipo e pedir um empréstimo ou empréstimo, ele observará, Os juros a pagar aumentaram E muito também. Este fenômeno não é apenas italiano, mas une grande parte das economias avançadas. Bancos centrais estacionam Aumentar o custo do dinheiro para combater a inflação. No Estado unido Os juros a serem pagos em uma hipoteca de trinta anos são próximos a 7%ou seja, nos valores mais elevados desde 2002, em Grã Bretanha Os custos de hipoteca aumentaram em média mais de 40% e o prêmio não é mais benéfico em comparação com os aluguéis. Nos países da zona do euro, os números são um pouco menores, mas não muitos. As taxas de hipoteca na zona do euro são “Um aumento significativo” Nos primeiros seis meses do ano, por ocasião do “Maior aumento de sempre em seis meses“Tendo atingido uma baixa recorde de 1,3% em setembro de 2021” Banco Central Europeu Em seu último boletim econômico.

Essa condição de altas taxas Bálsamo para orçamentos bancos. A atividade bancária em si é, na verdade, o empréstimo de dinheiro dos depositantes, pagando-lhes certos juros e usando esse dinheiro para fazer empréstimos. Prazos mais longos e taxas de juros mais altas. Essa diferença, a chamada margem de corretagem, garante em média 60% da receita das instituições de crédito. Uma vez que este foi o trabalho quase exclusivoaos bancos tanto que era costume resumir a vida dos banqueiros em três números: 3-6-3. Você recebe depósitos pagando 3% de juros, empresta dinheiro pedindo 6% e às 15h vai jogar golfe. As coisas mudaram Com o tempo e os bancos de hoje fazem um pouco de tudo. Mas este continua a ser o coração da indústria de crédito. Quanto mais elevados forem os juros fixados pelos bancos centrais (que se referem às taxas a que os bancos emprestam dinheiro uns aos outros a curto prazo mas acaba por afetar mais ou menos diretamente todos os tipos de empréstimos), Quanto mais espaço os bancos têm para se mover entre os dois valores e ganho. Há poucos dias, o Comitê da Basiléia, a organização que afirma que “as altas taxas de juros devem ser tão Suporte a receita de corretagemEstimativa da empresa de serviços financeiros Jeffreys em mim Os três primeiros bancos britânicos Eu sinto isso Nat West, Lloyd e Barclays Ele verá sua receita aumentar entre agora e 2024 em 12 bilhões de libras (13,6 bilhões de euros) graças ao aumento das margens de corretagem.

No entanto, deve haver uma desvantagem. ou Os juros que os bancos pagam a quem os empresta também devem aumentarou seja, titulares de contas. Anos de juros zero clientes podem se acostumar com o conceito A conta corrente não resulta em nada, Na verdade, é um custo. Se você quer trazer alguma mudança em conjunto, você deve fazê-lo Pelo menos escolha contas de depósito Para o qual o dinheiro deve estar disponível por um período especificado, seis meses, um ano, etc. Quanto mais tempo o cliente concordar em não retirar fundos, maior será o interesse. No entanto, pelo menos em teoria, as coisas podem começar a mudar e as taxas de juros podem subir. Em teoria, precisamente, porque quase nada mudou ainda. o Fattoquotidiano.it Ele consultou os três primeiros grupos bancários italianos sobre o assunto. o maior, Intesa São Paulo, respondeu que “A conta corrente sempre foi pensada como um serviço prestado pelo banco para atender necessidades como gestão de pagamentos, Entrada de salário, localização de utilidades. O cliente paga um custo mensal fixo e não há mais nenhuma taxa para isso Existem outras ferramentas de gestão de liquidez disponíveis“. Em suma, aceite nosso dinheiro quase do banco Nós estamos felizes.

Resposta lacônica Grupo Unicredit: “Porque todos os anos fazemos avaliações da direção das principais variáveis ​​financeiras e, se o fenômeno se mantiver, determinamos posteriormente as ações mais adequadas.”. Nenhuma mudança foi decidida ainda Nem do Bper que atende: “O Bper Banca acompanha de perto a dinâmica ocorrida no mercado financeiro nos últimos meses. Neste contexto, o Bper define uma série de soluções que serão oferecidas aos seus clientes para investir liquidez na maturidade para períodos de curto e médio prazo. Quanto ao Bônus para depósitos em contas correntes, No momento, nenhuma decisão foi tomada sobre nenhuma mudança”.

Depois que as contas correntes italianas 1500 bilhões de euros Repetimos que os bancos precisam ser capazes de fazer negócios com bancos e conceder empréstimos a famílias empresárias. juros mesquinhos 0,1% Em um ano, distribuirá 1,5 bilhão de euros aos correntistas, nada decisivo além do apoio à poder de compra Seca rapidamente e pode compensar o custo de manter uma conta. A educação financeira definitivamente explicará isso O dinheiro deve ser investido. Avalie os riscos que você está disposto a correr e o tempo que deseja se privar. Mas nesses tempos enorme incerteza financeira (No ano passado, ações, títulos e títulos do governo perderam seu valor) Investimentos de risco são uma promessa para corações fortes. Enquanto isso, porém, a inflação está consumindo o valor real do dinheiro depositado e O protetor está localizado entre o martelo e a bigorna.

Os bancos, por enquanto, ainda estão jogando fácil, já que O Banco Central Europeu mantém suas linhas de crédito abertas a taxas zero ou mesmo negativas, Em essência, paga aos bancos para receber o dinheiro. Em teoria, estes fundos deveriam ser utilizados para financiar investimentos na economia real (empréstimos empresariais, hipotecas, etc.), na verdade até agora têm sido utilizados pelos bancos da zona euro para gerar lucros principalmente através da compra de produtos financeiros. Um presente de Deus, até agora, continua.