Gasolina e diesel voltam a disparar

Crise do petróleo, preço dos combustíveis, etc.: Conduzir um carro, moto ou veículo todo-o-terreno está cada vez mais caro, razão pela qual nos fizemos uma pergunta básica. Aqui está a resposta.

A frase que ele disse Mario Draghi Em uma recente conferência de imprensa, ele levantou muita preocupação: O preço do gás pode ser substituído pela paz? Preferimos sossego ou ficar com ar condicionado? “. Palavras que deixam pouco espaço para interpretação Infelizmente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia não para e continua a ceifar vidas no país agora devastado pela guerra.

Assim, de forma paradoxal tendo em conta que ter de pagar as maiores preocupações económicas Deve ser a RússiaComo invasor, nós, europeus, também estamos pagando um alto preço econômico e é desnecessário ressaltar que as consequências das medidas tomadas para sufocar a economia russa pesam há algum tempo sobre os motoristas.

Preço da gasolina bate recordes nos últimos meses cortar taxa de produção As propostas pelo governo Draghi não estão – pelo menos por enquanto – destinadas a serem renovadas. Claro que o governo pode anunciar uma renovação há muito esperada nos dias de hoje, mas e se isso não acontecer? Como lidamos com os meios que usamos no dia a dia para ir trabalhar?

O prazo está próximo

A sentença de Draghi vai expirar oficialmente em 2 de maio. Agora, a pergunta que o motorista médio está se fazendo neste momento é: é melhor preencher o vazio imediatamente, perto de 2 de maio, ou esperar a renovação da redução do imposto especial de consumo? Neste momento, a situação está na balança, mas Capital Ele desenvolveu uma teoria que leva em conta os fatores que fazem o preço do combustível subir ou cair.

Desde 31 de março, o preço do barril de petróleo sempre se manteve estável, fixado em US$ 105 o barril, mas há fatores a serem considerados, como os supostos crimes de guerra horríveis cometidos em Bucha, na Ucrânia, que poderiam facilmente levar a sanções mais duras. Contra Putin e os novos fechamentos em algumas áreas da China que reduzir a demanda de petróleo no país asiático.

Neste momento, o preço da gasolina está caindo um pouco, mas se a redução do imposto especial de consumo não se repetir, estaremos pagando Um superávit de 30,5 centavos por litro. Neste ponto, provavelmente é melhor abastecer seu carro antes de 2 de maio. É verdade que o governo Draghi se preocupa com a situação e pode facilmente renovar a medida, mas a situação na Ucrânia está em constante evolução e, infelizmente, não para melhor no momento. Resumindo, só para ter certeza, talvez seja ainda melhor Encher o tanque Agora que o preço da gasolina é “acessível”.