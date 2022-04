Uma economia circular sustentável na região de Campidano

Economia Circular e Transição Cor verdeEste é o tema dos dois dias de formação, que decorreram nos dias 29 e 30 de março de 2022 e foram promovidos pelo Campidano LAG, no âmbito do projeto de Cooperação Transnacional “Global Eco – Inno Eco, Inovação Ambiental para o Círculo de Produção Agroalimentar: Rumo a uma economia circular sustentável em Campidano »da qual a Campidano LAG é sócia. O projeto visa construir uma rede europeia baseada e baseada na inovação ambiental economia verdeAtravés da troca de conhecimento e melhores práticas a nível internacional.

“Foram dias de intensa atividade” – afirma Stefano Mosanti, Presidente do Campidano LAG – que contou com a participação de representantes do LAG Estrangeiros da Estônia (MTÜ Lääne-Harju Koostökogu)Letônia (Aizraukles Rajona Partneriba), de Portugal (AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego de Portugal), da Finlândia (AL Aktiivinen Pohjois-Satakunta Ry) e colegas italianos da Trasimeno Orvietano LAG e subordinar LAG Valle Umbra e Monti Sibillini, em um passeio para descobrir as realidades da Sardenha, caracterizando a região em termos de economia circular e transformação verde.”

Várias visitas guiadas a empresas E entre em contato com projetos inovadores no tema das energias renováveis, começando com “casas de energiaPara o município de Srenti, Em preparação para o lançamento de iniciativas de cidade inteligente e economia circular entre pequenas empresas na Sardenha. De facto, Serrenti é o terceiro município da ilha que, há quatro anos, graças ao financiamento regional, iniciou a modernização das energias renováveis ​​nas escolas, com a instalação de cinco pequenas redes. Que cobre as necessidades de energia até 82%. A gestão dos fluxos desde 2018 foi delegada aos três”casas de energia”, equipado com um sistema acumulador e software “inteligente” para organizar as necessidades dos edifícios.

A segunda fase da visita guiada viu a empresa do grupo como campeã Sardenha BioenergiaA usina de biomassa Serramanna, que produz 100.000 megawatts de eletricidade por ano, é capaz de atender às necessidades de mais de 30.000 residências. O grupo compra os biocombustíveis, tanto diretamente por meio de veículos próprios e operadores florestais, quanto por meio de um número seleto de fornecedores que entregam o produto final na usina. A empresa também está realizando experimentos com diversas culturas energéticas agrícolas, a fim de identificar a melhor biomassa para atender às necessidades das próximas décadas.

A delegação internacional também teve a oportunidade de visitar a empresa.oficina de paletessPequena realidade artesanal para moradias ou criada a partir de paletes de reciclagem Divirta-se Tipos de coisas e móveis. A oficina de paletes é composta por uma fábrica de produção e uma área de exposição.horta regermoglio”, que representa também um espaço educativo funcional em que se realizam atividades educativas dirigidas às escolas: de facto, a madeira torna-se uma ferramenta educativa, muitas vezes um material de partida para estimular a imaginação das crianças e dos jovens, durante as oficinas educativas.

O primeiro dia de formação foi concluído com uma visita à central de valorização de resíduos não perigosos “Sardarec SrlDa Nuraminis: uma equipa de pessoas altamente especializadas e qualificadas, capazes de recolher, selecionar e recuperar resíduos das atividades industriais, artesanais, comerciais e de serviços, através de uma unidade de valorização e reforço de embalagens de papel, cartão e plástico.

No segundo dia foi considerada a realização de uma conferência e uma visita ao centro de pesquisa “Pesquisa da Sardenha“, para conhecer a missão e os métodos de apoio às empresas em pesquisa, bem como visitar duas empresas ali localizadas:”Ecoderm” E “Juvenis“, duas realidades pioneiras, graças ao apoio da Sardegna Ricerche, desenvolver e testar cosméticos de alta qualidade com ingredientes ativos obtidos de plantas locais e endêmicas. A visita da Sardegna Richerche também proporcionou aos convidados uma importante e apreciada oportunidade adicional para um estudo aprofundado sobre o tema da transformação verde: visite “Plataforma de energia renovável“Está localizada em Macchiareddu, uma estrutura tecnológica avançada, “à disposição do sistema de empreendedorismo e pesquisa, para realizar atividades de desenvolvimento e inovação, nas áreas de gestão energética e eficiência energética”, observou Luca Contini responsável.

“A generosidade, contribuição e cooperação das empresas visitadas e das organizações envolvidas foram inestimáveis ​​e indispensáveis ​​para o sucesso das atividades previstas pelo projeto internacional – conclui Campidano LAG Presidente Stefano Musanti – exemplos dignos de transição energética sustentável, em linha com o Campidano Estratégia do Plano de Ação do GAL”ED. redes Energia” Com o objetivo de conectar negócios locais, criando as bases para o nascimento de uma Distrito de Energia Rural e promover a adoção da Série 4R para a economia circular: reduzir, reutilizar, reciclar e recuperar. ”