Gasolina e gasóleo, os preços estão a voar (até 2,50€ o litro na autoestrada). A Europa está dividida por preços

Para muitos, foi certamente uma surpresa amarga: os preços dos combustíveis nas principais rodovias da Itália atingiram níveis recordes ontem. Até o preço de um litro de diesel “reparado” na A1 Milão-Roma-Nápoles atingiu o preço de 2,5 euros, ou seja, 2.392 litros de verde. E assim na autoestrada A4 Brescia-Pádua onde o gasóleo foi vendido a 2.449 euros/litro e a gasolina sem chumbo a 2.384. Sem mencionar os picos anômalos registrados nas ilhas, desde as Ilhas Eólias até Ischia até a Sardenha. O preço médio do gasóleo na península ultrapassou o limiar psicológico dos 2€. Isso foi relatado pela associação de consumidores Codacons, que também apresentou reclamações a centenas de queixosos italianos e à Guardia di Finanza para verificações apropriadas. Cotações de preços padrão injustificadas nos mercados mundiais de petróleo (queda acentuada) que não dizem respeito apenas aos motoristas. Se essa tendência continuar nos próximos dias, esse combustível caro aumentará os custos de transporte de mercadorias e, portanto, o custo final dos produtos, incluindo alimentos, cairá em cascata. Anulando a ligeira queda da inflação registrada em dezembro. Em suma, uma espiral negativa que não augura nada de bom. Isso corre o risco de complicar as partidas que acontecem no coração do clube mundo antigo. A partir da batalha Sobre os próximos aumentos de juros do Banco Central Europeu para contê-los especialmente ‘Inflação.’ .

Mais Informações

braço de ferro

Europa ele esmagador ta Em relação aos próximos passos que a Eurotower terá que adotar e se preparar para travar uma longa guerra sobre o futuro do aperto monetário em curso em Frankfurt, que muitos agora temem que possa levar a zona do euro à recessão. Os desdobramentos foram mais uma vez organizados de acordo com a oposição mais clássica: falcões contra pombos. Ou melhor, pombas contra falcões. De fato, são os defensores de uma abordagem mais branda aos aumentos de preços, entre os membros do conselho de administração do BCE, que se manifestaram. Em particular, na sequência de rápidas estimativas de inflação em dezembro, diminuiu na zona euro para 9,2%, face a 10,1% em novembro e 10,6% em outubro. A frente cautelosa, que inclui, além da Itália, Portugal, Grécia, Chipre e Malta, pede o abrandamento da linha dura adotada até agora por Frankfurt.

Desde 21 de julho, a Eurotower seguiu (ainda que com algum atraso inicial) o exemplo de outras grandes instituições monetárias mundiais, desde a Reserva Federal ao Banco de Inglaterra, elevando a sua taxa de referência para 2,5% com uma série de subidas, inicialmente em 50 pontos base (julho). , depois duas vezes por 75 (setembro-outubro) e finalmente, em dezembro, novamente por 50. Mas já na ata da reunião de outubro, o BCE avaliou a possibilidade de colocar progressistas estreitos em espera em caso de desaceleração das condições econômicas.

Depois do governador do Banco de Itália, Ignazio Fiesco, que se abriu a uma “abordagem menos agressiva”, agora também o português Mario Centeno (um interlocutor a quem os sócios da UE muito ouviram) disse estar convencido de que os preços iriam “rumar ao seu próprio “. Pico», com exceção de «novos choques externos». Não há quebra à vista, claro: os tons escolhidos pelos diretores são sempre equilibrados e cuidadosos para não abalar os mercados. Mas o fato é que, à luz da próxima reunião de política monetária marcada para 2 de fevereiro, Forte A pressão para convencer outros gestores do sistema europeu de que continuar inabalável no caminho da alta dos juros levaria a zona do euro ao abismo do crescimento negativo, alertou nos últimos dias o chefe da ABI do banco italiano Il Messaggero, Antonio Batuelli. .

A estratégia