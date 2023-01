PT: Lufthansa em direção ao show, talvez durante a semana – última hora

(ANSA) – Roma, 07 de janeiro – Dias cruciais para a venda de uma participação na companhia aérea ETA. A oferta da Lufthansa pode chegar na próxima semana, depois de ter sido publicado nos últimos dias o Dpcm que delineou as regras para a venda da nova empresa.



O governo considera o setor da aviação “estratégico” para o país e colocou no papel a sua ideia e visão para o futuro da ETA no decreto. Em particular, o novo parceiro industrial, e portanto a Lufthansa, terá de implementar alguns elementos considerados essenciais: o desenvolvimento de uma rede internacional, sobretudo a longo prazo porque o governo considera que a Itália deve ser um destino “direto” e não alcançado através de portos intermediários que garantem níveis de recrutamento; Protegendo polos nacionais como Fiumicino, Malpensa e Linate e finalmente dando vida a uma parceria em que o Itaú não é um “sócio menor”, ​​mas um parceiro igual para garantir o pleno desenvolvimento. (Lidando).