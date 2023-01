Recessão suave para a Europa?

A recessão de 2023, sim ou não? Há incerteza sobre o desempenho econômico em 2023 na Europa e na América. Nos últimos dias, Georgieva, número um do FMI, alertou para uma recessão que pode atingir “um terço da economia global”. Segundo o diretor do Fundo Monetário, a razão para esta quebra são as economias dos Estados Unidos da América, Europa e China, que vivem simultaneamente um abrandamento.

O Baltic Dry Index, ou seja, o índice que mede o custo médio do transporte marítimo das principais matérias-primas, é outro fator que os investidores estão atentos. Na terça-feira, o índice registrou sua pior queda diária desde 1984. Caiu 17% devido às expectativas negativas de uma recessão global. Até a BlackRock, maior fundo de investimentos do mundo, alerta para um cenário de recessão.

Apesar de tudo, o economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane (na foto)Ontem ele se limitou a dizer que se houver recessão, então pode ser “Legal”. Entre o aumento dos juros para conter a inflação e a temerosa retirada do afrouxamento quantitativo, o Banco Central Europeu ainda mantém uma frente aberta com os países do euro, com a Itália na linha de frente. Ao que tudo indica, a potência europeia está determinada a continuar a política de aumento dos juros para conter a inflação, em linha com a posição dos chamados “falcões”. Ou seja, países do norte da Europa aos quais foram adicionados países do leste europeu.

Antonio Batuelli, presidente da ABI, pediu ontem ao BCE para conter os aumentos, “em consequência da desaceleração dos preços da gasolina e do gás”. Mas esta é uma posição minoritária que partilhamos com a Grécia e Portugal. Na Europa, a inflação média caiu abaixo de dois dígitos, acima de nove por cento, e acima de 12 por cento na Itália. Nas previsões, levará pelo menos dois anos para controlá-lo.

A tendência inflacionária deve continuar em 2023. A cesta de compras está mais cara, os salários estão caindo e a renda está com problemas. É preciso dizer que em 2022 a economia italiana continuará crescendo. A propagação dos dedos cruzados parece sob controle. O sistema bancário continua sólido. Em dezembro, a confiança dos consumidores e do mundo empresarial na economia da Itália, de acordo com o indicador Esi divulgado pela Comissão Europeia, foi de +0,9.

Os sinais de abrandamento das economias europeia e italiana continuam a surgir e devemos estar atentos. No entanto, os dados de dezembro sobre o crescimento italiano ainda são positivos, +0,3%, mesmo que agora pareçam próximos de zero. O mercado imobiliário está desacelerando e as estimativas de vendas de casas estão próximas de 10% negativos em 2023. As taxas de hipoteca estão subindo. Dados sobre demissões não são reconfortantes, enquanto notícias conflitantes sobre empregos chegam dos EUA.

Biden continua obtendo números positivos no trabalho, mas grandes empresas de tecnologia como a Amazon estão mandando para casa em vez de contratar novos funcionários. As bolsas entre os dois lados do Atlântico retomaram o ano com resultados positivos, mas a Piazza Avari fechou 2022 em território negativo. Em dezembro, o S&P Global Composite Output Index da Itália ficou abaixo de 50 pontos. A produção do setor privado caiu pelo sexto mês consecutivo.

Para as empresas, a demanda fraca se deve à incerteza econômica e à inflação que afeta os clientes. A balança comercial da Itália também está negativa, com queda ainda maior nas importações. O mês de dezembro registrou um bom desempenho nas vendas de carros, mas no geral, em 2022, a queda desse segmento ficou próxima de 10% em relação ao ano anterior.

Na frente energética, serão necessários mais gás, carvão e petróleo, em comparação com os investimentos em energias renováveis. Até agora, com essa manobra, o governo tem demonstrado prudência na condução das finanças públicas e na contenção da dívida. Em causa está ainda a maior fatia do Pnrr. Para a Itália, aconteça o que acontecer, é essencial uma política econômica em que o crescimento e o aumento do PIB sejam sua estrela-guia.