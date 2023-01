Na rodovia cerca de 2,5 euros por litro – Corriere.it

Os preços dos combustíveis continuam subindo. De acordo com o que os gerentes relataram em 7 de janeiro, as tabelas de preços em algumas regiões da Itália estão em níveis recordes: na ilha de Vulcano (na Sicília, nas Ilhas Eólias) O preço do gasóleo era de 2,35 euros por litro e da gasolina 2,24 euros por litro ; Em La Maddalena, na Sardenha, o preço da gasolina sobe para 2,09 euros o litro e do gasóleo para 2,23 euros. O verde em Ischia custa € 2,05 por litro e o diesel custa € 2,10. na rede rodoviária, O preço do gasóleo atingiu os 2,5 euros por litro (para ser exato, um pico de 2,479).

Reclamação da assembleia

Segue-se também a reclamação de Assoutenti, que considera o combustível uma verdadeira emergência em Itália, e segue-se a das contas. A associação denuncia a imposição de taxas anormais ao gasóleo e à gasolina. O fracasso em renovar os cortes de impostos não apenas os fez saltar mais alto Preços estão na bomba, mas recolocaram a Itália entre os países mais caros da Europa Sobre Introdução ao Combustível – Assoutenti Analytics -. Atualmente, o nosso país, com uma média de 1,89 euros por litro, ocupa o terceiro lugar da União Europeia com o preço mais elevado do gasóleo, atrás apenas da Suécia e da Finlândia. Enquanto estamos em quarto lugar na gasolina (1,83 euros por litro).. Antes do retorno do imposto especial de consumo ao seu estado original, a Itália era décima segunda no custo do diesel e décima no custo do verde. Em termos de impostos sobre o gasóleo, como refere a associação, o nosso país ocupa o primeiro lugar com 0,958 euros por litro.