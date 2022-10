Teste MG 4, ficha técnica, comentários e dimensões 64 kWh luxo

Vendo chinês

isto é MG 4 É uma média atual nascida em uma plataforma dedicada aos carros elétricos, que inclui bateria de piso plano e tração traseira: a mesma “receita” que a Volkswagen escolheu para a plataforma MEB, usada para carros como o ID.3 e Cupra Born (concorrentes mais próximos em recursos e custa cerca de 10% a mais). A marca britânica, na órbita da chinesa Saic desde 2007, pretende crescer rapidamente na Itália, chegando a 20.000 registros em 2023: hoje tem 55 lojistas com 100 pontos de venda, este último deverá subir para 120 nos próximos meses.

Duas cópias Como muitos outros carros feitos na China, o trunfo da MG 4 É o preço: custa como um carro pequeno com eletricidade mas é mais espaçoso, mais potente e tem mais autonomia. Existem duas versões: 170 cv e uma bateria de 51 kWh (50,8 utilizáveis) e 350 km de autonomia Oficial ou com 204 cv, 64 kWh (61,7 reais) e 450 km simétricos (435 para testes de luxo). Com o acumulador maior, foi adicionado um melhor desempenho de carregamento: o veículo aceita 11 kW em vez de 6,6 em CA (a corrente doméstica e de pólo mais comum) e 135 kW em vez de 117 usando os pólos ultra-rápidos do DC. Com este último, segundo a empresa, passa de 5 a 80% de uma carga em cerca de 40 minutos com as duas versões do MG4.

minha escolha? Não, obrigado

Todos MG 4 Ele vem de fábrica com direção semi-autônoma de nível 2 (controle de cruzeiro adaptativo e centralização de faixa) e frenagem de emergência automática. Mas só mais caro luxo. luxo Do teste (35.990 euros) tem um sistema de monitoramento de ponto cego, assistente de mudança de faixa, câmeras de 360 ​​graus, além de sensores de distância traseiros, espelho interno deslumbrante, volante aquecido e navegador. Além dos sinais (com capacidade de frenagem) para veículos que chegam de lado ao sair na parte de trás de um estacionamento. Em geral, justifica-se o prémio de 2000 euros no Comfort com os mesmos mecanismos.

Garantia de 7 anos

O padrão “básico” com uma bateria de 51 kWh, A partir de € 29.990 Em vez disso, possui equipamentos mais escassos: um volante de plástico em vez de rodas de aço de 16 polegadas cobertas de couro em vez de 17 polegadas e muito mais. ninguém MG 4No entanto, inclui opções: simplifica a seleção em detrimento da personalização, que se limita às cores (650 euros por metal). Por outro lado, a garantia é longa: 7 anos ou 150.000 km. No entanto, deve-se dizer que em outros carros movidos a baterias, a parte elétrica é coberta por 8 anos, se não 10 …

economia óbvia

lado de dentro MG 4 É bem ventilado, mesmo para quem está sentado no sofá. No entanto, o desejo de oferecer essa eletricidade a um preço alto levou a economias óbvias, não encontradas em outros MGs (como EHS, por aqui e teste e HS, que se caracteriza por um acabamento tratado mesmo de acordo com as normas europeias). muito Material plástico duroEmbora o painel e parte dos painéis das portas sejam bem pintados, eles são usados ​​para recortar os pilares. E mesmo aqueles usados ​​em alguns comandos não dão uma boa ideia de qualidade. Além disso, as maçanetas do teto, soleiras das portas, lanternas traseiras, apoio de braço central e saídas de ar estão faltando.

muito toque

Pratique o grande roda Central, em posição elevada e junto ao painel de carregamento para telemóveis, para ser utilizado para selecionar a marcha em frente ou a marcha-atrás. No centro do painel de instrumentos está um display de 10,3 polegadas: é responsivo, mas nem sempre intuitivo e contém pequenos textos virtuais e interruptores que podem distrair durante a condução. O “clima” também é controlado a partir desta tela, que é apenas uma área: o menu relativo deve ser chamado a cada vez deslizando o dedo de cima para baixo, e outras informações são ocultadas. Android Auto e Apple CarPlay padrão que só funcionam com o cabo. Apenas MG 4 Luxury tem um navegador que exibe indicadores no painel pequeno e bem lido, mas está apenas em inglês (mais comandos de voz).

largo mas irregular

o porta-malas Tem uma capacidade decente e uma forma irregular: os arcos das rodas são proeminentes e a largura interior é reduzida para 95 cm. No MG 4 Há também um painel levantado (removível) que permite que a parte superior fique nivelada com o encosto do sofá quando este estiver abaixado, mas reduz os litros utilizáveis ​​de 363 para 350. Finalmente, o interior superior da tampa traseira, em metal, é um pouco “barato” .

teste muito curto

Podemos dirigir até lá MG 4 Apenas alguns quilômetros, por isso estamos adiando os julgamentos finais para um teste futuro usando medições automatizadas. Como seria de esperar de um carro elétrico, em qualquer um dos modos de condução (também selecionados a partir de um submenu no visor central) a resposta é imediata e animada. Apto para absorver o descolamento (também graças aos pneus com ombros altos) e à prova de som. No entanto, deve-se dizer que nos solavancos mais perceptíveis o carro não dá a sensação de “compacidade” que os melhores concorrentes têm. A direção é calibrada para ser leve, mesmo em um modo de direção esportivo: graças também à tração traseira (sem os semi-eixos, as rodas dianteiras giram mais), as manobras se tornam um “jogo”.

Aqui precisa melhorar

Em um pequeno trecho do Anel Rodoviário, também experimentamos o guia semiautônomo Nível 2 MG 4: Para manter o carro no meio da pista, a eletrônica exige correções de direção precisas e contínuas que reduzem o conforto. E ao limitar ao mínimo a distância a ser mantida com os veículos à nossa frente, você realmente fica “mais baixo”. Finalmente, a modulação do freio em baixa velocidade deve ser melhorada: a transição entre a frenagem regenerativa e a ação das pinças e discos é palpável.

A frenagem regenerativa pode ser definida em três níveis, mas nenhum deles atinge a função “pedal único”, ou seja, quando o freio motor (que recarrega a bateria nas desacelerações) é tão forte que para o carro. Além disso, há o nível “adaptativo”: MG 4 Ele decide por si mesmo se deve “passar” como se estivesse em ponto morto ou desacelerar com base na presença ou ausência de carros à nossa frente, detectados pelo radar frontal.

Em nossa opinião

Vantagens

> presente ou concessão. O benchmark é rico, especialmente para segurança.

> uma garantia. É muito longo: 7 anos ou 150.000 km.

> preço. Considerando também o que eles oferecem como padrão, ser eletricista não custa muito.

Desvantagens

> Controles de toqueou. Há muito (controle climático, modos de direção e muito mais) e isso leva a uma distração durante a condução.

> Detalhes econômicos. Os comandos de voz e o navegador estão apenas em inglês, faltam os botões no teto e, atrás deles, as saídas de ar e as luzes do teto. O “clima” é apenas monozona e alguns plásticos baratos.

> Ajustar. As ajudas de condução avançadas devem ser melhor calibradas. Freios em baixa velocidade não são altamente ajustáveis.