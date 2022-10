Ambiente e segurança substituem a transformação ambiental

O presidente Mattarella deu a tarefa de formar um novo executivo a Georgia Meloni, que forneceu a lista de ministros. Picchetto Fratin toma o lugar de Cingolani, mas o Dicastério muda seu nome. E ele não é o único

Créditos: Quirinal

Domingo o primeiro Gabinete do governo Meloni

(Rinnovabili.it) – Será um residente do Piemonte Gilberto Piccito Fratine (FI) para orientar as políticas energéticas e ambientais governo Meloni. Antes do meio-dia de hoje, o número um dos irmãos da Itália, sem reservas, o cargo de presidente Sérgio Mattarella Para formar um novo executivo e do “palco” do Quirinale Ele apresentou sua equipe de ministros. Vinte e quatro nomeações (seis delas para mulheres) com dois vice-primeiros-ministros, acompanhadas de uma reorganização parcial dos cargos. Começando com aquele designado ao Eufrates que leva a varinha do ministro cessante Roberto Cingolani, no entanto, se instala em uma “nova cadeira”. o Ministério da Transformação Ambiental Na verdade, ele muda de nome, a partir de agora Ministério do Meio Ambiente e Segurança Energética.

Poderia ser considerado uma heresia marginal? não. A questão principal continua sendo os poderes do lar e as políticas adotadas, mas depois de retirar qualquer referência ao controle climático e ao desenvolvimento sustentável do nome, isso nos faz pensar.

Uma condição indispensável para o apoio do M5S ao governo Draghi, e MiTE foi formado em fevereiro de 2021 com o objetivo de criar “super departamento“.apresentando uma visão única e integrada para políticas de desenvolvimento energético, descarbonização e crescimento sustentável. A tarefa deveria ter sido transformar o sistema produtivo para um modelo mais ecológico e verde, mas este passo também teve um significado simbólico ao alinhar o compromisso italiano com o um prometido por outros países da UE De fato, muitos países europeus optaram por combinar políticas ambientais, energéticas e climáticas em uma direção. A França tem seu próprio Ministério de Transição Ambiental e Solidariedade, a Espanha tem seu Ministério de Transformação Ambiental e Desafio Demográfico. o seu Ministério do Clima, Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Green Deal. a responsabilidade pela energia é do Ministro da Economia e Política Climática., e assim por diante.

De fato, não apenas o MiTE passou por reclassificação. O governo de Meloni mudou os nomes de vários ministérios: o desenvolvimento econômico, por exemplo, passou a ser empresas e feito na Itália, e as políticas agrícolas e florestais mudaram para agricultura e soberania.

Quem é Gilberto Piccito Fratin, o novo Ministro do Meio Ambiente e Segurança Energética?

Nascido em 1954, Fratin é formado em economia e comércio pela Universidade de Turim e é membro do Sindicato de Contadores e Peritos em Contabilidade. Ele começou seu trabalho na Forza Italia em 1995 com a eleição do Conselho Regional do Piemonte. Dois anos depois, atuou como consultor da indústria. Na sessão legislativa de 2008-2013 foi eleito senador na lista de Il popolo delle Libertà. Foi secretário da Quinta Comissão Permanente de Planejamento e Orçamento Econômico e membro da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o fenômeno das mortes de brancos. Em 1º de março de 2021, foi nomeado Subsecretário do Ministério do Desenvolvimento Econômico no governo Draghi, e assumiu o cargo de Vice-Ministro a partir de abril do mesmo ano.

Outros ministros do governo de Meloni

Matteo SalviniVice-Primeiro Ministro e Ministro da Infraestrutura e Mobilidade Sustentáveis

Antonio Tajani Vice-Primeiro Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros

Giancarlo Giorgettiministro da economia

Adolfo UrsoMinistro das Empresas e Indústria na Itália

Guido CrositoMinistro da defesa

Matteo PentidosiMinistro do Interior

Carlos Nórdioministro da Justiça

Marina Elvira Calderoniministro do trabalho

Orazio SchillaciMinistro da Saúde

Giuseppe ValdetaraMinistro da Educação e Mérito

Ana Maria BerniniMinistro da Universidade e Pesquisa

Gennaro Sangiulianoministro da cultura

Paulo ZangrilloMinistro da Administração Pública

Francesco LollobrigidaMinistro da Agricultura e Soberania Alimentar

Elisabetta Casellatiministro das reformas

Roberto CalderoliMinistro dos Assuntos Regionais

Rafael VitoMinistro dos Assuntos Europeus

Alessandra LocatelliMinistro da Deficiência

Andrea AbodyMinistro da Juventude e Desportos

Eugênia RoquelaMinistro da Família, Parto e Igualdade de Oportunidades

Lucas SirianiMinistro das Relações com o Parlamento

Daniela Santanchéministro do turismo

Sebastiano MusumesiMinistro do Mar e do Sul