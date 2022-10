Imposto sobre carros, gastos caem para zero com esses veículos: diga adeus ao imposto irritante

O auto imposto é um daqueles impostos muito discutidos e muitas vezes considerados desatualizados. Também é chamado de imposto de propriedade do carro, como a própria palavra indica, é sempre e em qualquer caso pago pela simples propriedade do carro. Isso se aplica a carros, vans, quadriciclos e motocicletas a partir de 50cc. Mas nem sempre você paga por isso. Na verdade, existem compostos que estão isentos por várias razões naturais. Vamos ver os casos juntos.

o imposto de carro Na Itália, deve ser pago no prazo de 30 dias após a compra de um carro novo. No entanto, não apenas o mês da compra está correto, na verdade você pode pagar o imposto do carro mesmo no mês seguinte ao do registro. Mais especificamente, quando o veículo foi registrado nos últimos 10 dias do mês. Este é um imposto regional Todos são italianos. Mas como isso funciona em outros países? Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe, e é por isso que algumas pessoas possuem dezenas de carros: é só não deixá-los andar e não há gastos, e você pode escolher qual usar se for necessário. Na verdade, lá você pode transferir a placa de um veículo para outro.

Na Itália existem muitas isenções de imposto de selo. lá Duas grandes classes na Itália Isso não exige o pagamento do imposto de propriedade do veículo.

Apesar de ser um imposto regional, existe na verdade uma lei de importância nacional que regulamenta a isenção do pagamento de selo. O primeiro caso em que se prevê uma isenção é para os titulares da Lei 104.

O imposto automóvel recai efectivamente nos casos Isenção de deficiência, mas apenas em determinadas circunstâncias. Certamente inclui pessoas com deficiências psicológicas que possuem subsídios de acompanhamento. Assim, o veículo utilizado para o transporte pode ser isento do pagamento do imposto de circulação, mesmo que não seja da sua propriedade, e ainda que, por motivos diversos, não possa conduzir o seu próprio veículo que legalmente possui. Obviamente, um voucher deve ser aplicado e os documentos exigidos pelo CdS devem sempre ser trazidos.

O segundo caso de Isenção do imposto de selo Refere-se ao próprio veículo. Nesta grande classe podemos distinguir duas ramificações principais: Veículos elétricos não poluentes, veículos antigos ou históricos.

Mas Como funciona esta legislação em outros países europeus?

Onde pagar o imposto de circulação na Europa? Veja como funciona na França

Em França, não se prevê que o imposto de circulação seja pago a particulares em alguns casos, ou apenas se o veículo produzir mais de 190 g/km de CO2. Este fato faz com que o imposto de circulação se torne automaticamente um imposto exclusivo para veículos poluentes, além de atuar como um incentivo à compra de veículos verdes. Praticamente falando, se você não quer pagar 160€ por ano (essa é a taxa fixa a pagar), compre um carro que polui menos e trabalhe para o seu bolso e para todo o ecossistema.

Para se ter uma ideia do impacto do imposto rodoviário na França, basta considerar que o faturamento do imposto automóvel na Itália é de 6,1 bilhões, um número na estratosfera. Enquanto na França apenas 997.000. Mas há diferenças importantes: enquanto na Itália todos pagam sem discriminação, em nosso país o valor também varia com base em Kw, e não com base no efeito do dióxido de carbono.

Na França, o imposto é fixo, mas basta trocar de carro para não pagar, enquanto na Itália, no momento, não há escapatória …