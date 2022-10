Faturamento: quanto Alexa você consome?

O produto que encontramos cada vez mais nos lares italianos é o dispositivo Alexa. Sempre comercializada pela Amazon, a IA agora é quase indispensável. No entanto, os dispositivos Alexa e similares devem estar constantemente conectados à energia: quanto você consome?

em tempos Preços exorbitantes para contas de energia e gásO conhecimento preciso do consumo de todos os eletrodomésticos da casa é essencial. Especialmente aqueles que precisam ficar conectados à internet precisam de energia constante, o que inevitavelmente levará ao aumento do consumo e do custo das contas.

Mas o que é realmente Produtos dispensáveis ​​como Alexa Quanto dinheiro eles nos fazem gastar a cada ano?

Dispositivos Alexa: quanto você usa por ano?

categoria Dispositivos de fala automática, que também é capaz de energizar outros aparelhos elétricos, está se espalhando como um incêndio nas casas italianas. A automação residencial, que pode ser controlada por meio desses dispositivos, agora é considerada o futuro: mas Quanto custa ter esses aparelhos em casa no final do ano?

A desvantagem desses dispositivos é que eles precisam de muita energia para operar, pois precisam ficar em standby por um longo tempo. Seu consumo neste modo é maior que o da TV. Em termos de consumo, todos os anos estes Sem tela eles pesam cerca de 10-15 euros na contaenquanto aqueles que têm a tela mais.

Dispositivos Alexa: Quais são os dispositivos mais usados?

Agora vamos ver as diferenças de consumo em relação a Vários dispositivos Alexa. Eles começam a diferenciar Suspensão E funciona normalmente. No primeiro modo, as depreciações são as seguintes:

Eco de primeira geração: 2,95 watts;

Eco Plus: 2,95 watts;

Eho Spot ou Echo Show: Entre 1,9 e 2,25 watts, dependendo da faixa de brilho da tela.

eco de segunda geração: 1,95 watts;

Ponto de eco: 1,75 W;

enquanto em relação operação normal: