Victoria’s Secret abriu uma loja em Turim, empregando mais de 30 – classe econômica

(ANSA) – Turim, 21 de outubro – O terreno da Victoria’s Secret no centro histórico de Turim, com uma loja de departamentos de mais de 1.000 metros quadrados na Galleria San Federico. Trinta pessoas vão trabalhar lá. A marca tem vinte lojas em Itália: sete delas abriram em apenas um mês, em Portugal, França, Itália e Espanha, e outras quinze deverão abrir nos próximos 24 meses. “Nós quase colonizamos Turim, temos mais de 30 lojas de todas as nossas marcas, se levarmos em conta a cidade extensa, a grande Turim, e quase metade dela está no meio. Sempre foi uma das mais importantes cidades para nós na Itália, investimos vários milhões e empregamos 150 pessoas”, explica Matteo Morandi, CEO da Percassi Retail, o parceiro franqueado da marca Victoria’s Secret na Itália, França, Espanha e Portugal.



“Bravos negócios estamos abrindo hoje? Abrimos nossas duas maiores lojas da nossa história em dezembro de 2020, quando foi muito difícil. Hoje, em comparação, nossa filosofia é de forte desenvolvimento e ainda acreditamos muito no mercado italiano, pois esperamos mais de 50 inaugurações com nossas marcas no próximo ano, além da marca europeia, é claro, isso nos dá uma grande satisfação”, acrescentou Morandi. “Esta – diz – é uma abertura muito importante, a quinta da Victoria’s Secret desta forma na Itália. Tornou-se um negócio importante para o grupo. Na loja de Turim já contratamos vinte dos trinta planejados, é difícil encontrar pessoas, sobretudo figuras especializadas como o gerente de loja e o visual merchandiser. É um problema geral: estamos à procura de 200 pessoas na Itália e 600 na Europa.” Morandi destaca ainda o prestígio do local escolhido para a loja de Torino, o contexto arquitetônico e histórico: “Eu tenho como alvo há dez anos, está entre as mais belas do mundo da marca. Nossos arquitetos estão trabalhando nele há um ano e meio.” (Lidando).