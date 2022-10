Órgãos reguladores continuam a impedir a transmissão de energia

Após o aumento significativo dos preços da energia, o governo introduziu novas regras para facilitar a transição energética. Regiões e municípios têm tentado fazer o mesmo com o objetivo de compensar os atrasos acumulados nos últimos dez anos, quando houve uma queda significativa na instalação de novas usinas, energia eólica e principalmente após grandes investimentos iniciais em fontes renováveis . fotovoltaica;

Destacam-se as tentativas de simplificação dos procedimentos por parte das autarquias locais, mas são bloqueadas por outros, nomeadamente pelos órgãos de fiscalização, ou seja, os órgãos do Ministério da Cultura responsáveis ​​pela promoção e preservação do património cultural chamados a emitir pareceres e conceder licenças que são muitas vezes cruciais na maioria dos projetos. É um problema bem conhecido mesmo antes da recente crise energética e que hoje explica as autoridades e empresas locais que lidam com esse problema, é mais urgente do que no passado porque a lentidão e a negação correm o risco de desencorajar pequenos e grandes investidores e, em última análise, dificultar a transição energética.

Uma das simplificações mais importantes diz respeito aos sistemas fotovoltaicos e Foi aprovado pelo governo no início de março com um decreto permitindo a instalação de painéis solares sem licenças especiais. Pessoas físicas ou jurídicas só precisam enviar uma comunicação para a E-Distribuzione, uma subsidiária do grupo Enel que administra os pedidos e efetivamente monopoliza as conexões com a rede elétrica, e para o GSE (Gerente de Serviços de Energia, uma subsidiária do Ministério da Economia) antes de iniciar os trabalhos e ao instalar o sistema.

Para sistemas com capacidade de até 200 quilowatts, apenas o chamado “modelo único” é necessário. O procedimento simplificado aplica-se tanto a novos sistemas quanto a modificações ou atualizações de sistemas existentes. O grande problema é que essa simplificação só é válida nos casos em que as residências e condomínios não estão em uma área com restrições ambientais, históricas, artísticas ou paisagísticas.

Nesses casos, não basta um formulário individual, mas a autorização do supervisor ou pelo menos o parecer da Comissão de Paisagismo, órgão técnico municipal, formado por profissionais indicados pela câmara municipal, que determina se o projeto é bom ou não. , também é necessário, e no Status são necessárias mudanças para torná-lo compatível com o contexto circundante.

A atuação dos órgãos fiscalizadores e comitês de paisagem é importante para evitar intervenções que influenciem do ponto de vista arquitetônico ou que distorçam a paisagem, mas a precisão de suas avaliações é sustentada por uma abordagem sempre conservadora, ou seja, contrária às mudanças.

Assim, a posição dos órgãos reguladores é crucial no contexto da transição energética, pois nas cidades e em quase todos os municípios existem restrições ambientais, históricas, técnicas ou paisagísticas que retardam a instalação de sistemas eólicos e fotovoltaicos, sendo que neste último caso tanto os em edifícios como os chamados “no solo” ‘, ou seja, instalados no solo.

De fato, a Associação Legambiente no ano passado tomou uma posição muito decisiva, criticando a posição geral dos supervisores italianos. “Os reguladores são e serão nossos aliados na hora de combater o exagero e construir a especulação. Mas não estamos realmente ali na transformação ambiental. É preciso uma mudança cultural, nem toda mudança no território pode ser rejeitada independentemente das autoridades reguladoras.” É para explicar Presidente Nacional Stefano Siavani. “Respeitar os compromissos assumidos a nível internacional para reduzir as emissões de dióxido de carbono 2 Teremos que construir muitos, rapidamente. Mas até agora, os moderadores sempre receberam um “não” ».

Além de uma recusa categórica, muitas vezes também surgem restrições e obstáculos na concessão de licenças com receita. Um cuidado recomendado pelas prescrições é o uso de painéis solares coloridos, marrons ou vermelhos, que devem se integrar melhor ao contexto urbano.

Embora possa parecer um detalhe, a coloração das placas retarda a transmissão de energia. A cor azul escuro dos painéis fotovoltaicos não é acidental: cores mais escuras favorecem a absorção da luz. O efeito fotovoltaico é criado por células fotovoltaicas constituídas por duas camadas interligadas e sobrepostas, uma de silício dopada com átomos de fósforo e outra de silício dopada com átomos de boro. Essas células têm a capacidade de converter fótons em corrente contínua.

O desenvolvimento da tecnologia permitiu que as empresas criassem paletas de cores, geralmente vermelho ou marrom muito escuro. Esses painéis são frequentemente aplicados por órgãos reguladores, por exemplo, porque se aproximam ligeiramente da cor avermelhada dos telhados de muitas cidades italianas. O problema dos módulos coloridos é que eles são menos eficientes do que os módulos convencionais, com rendimento 15% menor e muito caros: na verdade, tornam a instalação do sistema fotovoltaico menos sustentável economicamente e menos eficiente do ponto de vista ambiental. Mostrar..

Essas restrições afetam diretamente o trabalho das autoridades locais.

Florença é um dos municípios que muito tem tentado estimular a transição energética. Na semana passada, a Câmara Municipal aprovou a chamada “alternativa ao plano estrutural”, ou seja, novas regras para contornar antigas exigências que impediam a instalação de painéis solares em quase toda a cidade. A variável divide a cidade em nove regiões de acordo com as características do destino histórico, morfológico e urbano e permite mais liberdade do que no passado. No ano passado, o município já havia eliminado a exigência de que os painéis solares fossem instalados em no máximo 30% da superfície do telhado e proibido a instalação no estádio com vista para as ruas.

O município queria simplificar cada vez mais áreas das restrições, mas teve que lidar com a opinião do fiscal que impôs a exclusão do centro histórico, chamado de Distrito da UNESCO (neste caso razoavelmente), e também uma área chamada de ” zona tampão” perto das Villas Medici em Castello, nos subúrbios do norte da cidade. “É uma situação com a qual não concordamos porque é uma zona com edifícios modernos e campos desportivos. “Não é uma exclusão coerente”, diz Cecilia Del Rey, membro do Conselho de Planejamento Urbano.

O município está preparado para fazer uma tentativa de mudança para incluir essa área também antes da aprovação final pelo conselho da cidade. Mesmo em Florença, apesar das novas regras, será necessário pedir permissão ao paisagista nas áreas restritas. “Infelizmente, neste caso, a jurisdição decisória é o estado, não o município”, diz Del Rey.

Hoje, a maioria das licenças são concedidas com receita médica para instalar placas coloridas mais caras e menos eficientes.

A presença de muitas restrições é um problema não só para cidades artísticas como Florença ou Roma, mas também para municípios médios ou pequenos, mesmo nas montanhas. Há algum tempo, a Federação Nacional dos Municípios de Montanha, representando muitas autoridades locais, a UNCEM, pediu ao governo que simplificasse e agilizasse os procedimentos de instalação. “Até que haja vontade política de mudar as regras, os órgãos de supervisão continuarão fazendo o que quiserem”, diz Marco Busoni, chefe da UNCEM. Mas para além da intervenção política, será necessária também uma campanha de sensibilização para informar as pessoas sobre a possibilidade de obter energia a partir de fontes renováveis. Ainda há muita desinformação sobre esse assunto.”

