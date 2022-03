Teste, dados técnicos, opiniões e dimensões do Nissan Qashqai 1.5 e-Power Tekna

venha no outono

lá 1,5 energia eletrônica É a versão híbrida completa do Nissan Qashqai: Ele estará nas concessionárias no outono, mas pudemos dirigi-lo brevemente no circuito de Jarama da Espanha, onde situações típicas (estrada, condução na cidade e off) foram recriadas. Um breve primeiro contato que, no entanto, já destacou muitos aspectos do sistema. Aquele em que subimos é o Tekna, quase o mais rico, mas os preços da energia eletrônica devem começar em pouco mais de € 35.000. Tal como nos outros Qashqai, existem vários sistemas de segurança (por exemplo, cruise control adaptativo e centragem de faixa), faróis de matriz LED e até um airbag central (que mantém as cabeças separadas na frente em caso de colisão lateral). Do lado de fora, este híbrido é reconhecível pela grade específica e o logotipo da casa renovado.

Tem mais de um deslocamento

Sistema híbrido de Energia eletrônica Nissan Qashqai 1.5 É diferente do que outros fabricantes oferecem: a unidade elétrica de 190 cavalos aciona apenas as rodas dianteiras, enquanto a máquina térmica se preocupa apenas em energizar o alternador que recarrega as baterias. Alguns fabricantes, como a Honda, oferecem algo semelhante, mas sob certas condições, o motor a gasolina é conectado por uma embreagem diretamente às rodas. sob a capa deste Energia eletrônica Qashqai 1.5 Há um turbo repetitivo de três cilindros, equipado com uma taxa de compressão variável: cada biela, em vez de estar diretamente conectada ao virabrequim, é limitada a uma placa que pode girar alguns graus durante a condução. Quando isso acontece, o pistão se move para cima ou para baixo, aproximando-se ou afastando-se da coroa do cabeçote e assim alterando a taxa de compressão (de 14:1 para 8:1) e o deslocamento (passando de 1497 para 1477 cc): os três cilindros poderiam ser mais eficientes ou Economizar mais energia, sob demanda eletrônica. O mesmo sistema também chegará ao X-Trail, onde o Qashqai compartilha os mecanismos.

Novo infoentretenimento

Por dentro, você entende imediatamente que está dirigindo um Energia eletrônica Nissan Qashqai 1.5: seletor de marchas e display central de 12,3 polegadas. Neste último encontra-se um sistema multimédia desenvolvido pela Nissan, que suporta Android Auto e Apple CarPlay. Os compartimentos permanecem inalterados: não são muitos e alguns são pequenos (especialmente os das portas). Um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas é padrão, permitindo que você escolha entre dois tipos de gráficos. A bateria de iões de lítio de tração com uma capacidade efetiva de 1,85 kWh: está instalada sob os assentos e requer a utilização de uma plataforma diferente do outro Qashqai. Esta escolha cara foi feita para que não tenha de colocar a “bateria” na mala do carro ou debaixo do sofá (onde se encontra o depósito de gasolina de 55 litros) e o único pequeno inconveniente prende-se com o facto de a parte inferior agora é saliente por alguns centímetros sob as poltronas, o que reduz o espaço para quem está no sofá. O baú também não mudou, pelo menos nas versões (como a paga) que tem o subwoofer rodando o fundo duplo. De fato, a bateria de serviço de 12V agora está localizada sob o piso de carga, menos 7 litros, em vez de sob o capô.

boa Viagem

lá Nissan Qashqai 1,5 watts Não fique confuso: os controles são fáceis de encontrar e operar, e o novo seletor de marchas dianteiro ou traseiro também é intuitivo. A posição de condução é claramente inalterada, com vários ajustes, embora o volante esteja ligeiramente inclinado para a frente. Dado o tipo de tecnologia híbrida, fica claro que dirigir com bateria carregada tem um alto nível de silêncio: parece estar em um motor elétrico. Quando a quantidade de corrente no coletor cair ou quando for necessária energia adicional (possivelmente para bypass), 1,5 será ligado. Quando está frio, é um pouco “áspero” e suas batidas são perceptíveis, mas depois de algumas centenas de metros, quando atinge a temperatura, não é muito barulhento e não transmite vibrações. Além disso, como a caixa de câmbio está completamente ausente, mesmo sob aceleração total, o desagradável “efeito scooter” típico de outros híbridos japoneses não é observado. Por fim, a uma velocidade constante de 130 km/h, o ambiente é abafado: algumas ervas daninhas e os três cilindros passam despercebidos.

Um pedal a meio…

Há também, como na elétrica, a função de pedal eletrônico, que aumenta significativamente a recuperação de energia em estados de marcha lenta; No entanto, ao contrário do atual carro elétrico da Nissan, o carro não trava e, portanto, ainda é necessário usar o pedal do freio abaixo de 10 km/h. A casa explicou que o motivo por trás dessa escolha por Energia eletrônica Nissan Qashqai 1.5 Isso se deve à dificuldade que os motoristas Leaf (e a que este sistema levou pela primeira vez) tiveram em usar essa função de frenagem que é ativada automaticamente durante a fase de liberação do acelerador, muitas vezes com o veículo anteriormente parado à vontade. Talvez tivesse sido melhor manter a função de pedal eletrônico “antiga” (muito conveniente no trânsito) e adicionar a nova, deixando a escolha de seu uso para o motorista.

Em nossa opinião

Vantagens

> À prova de som. Mesmo em velocidades de rodovia, há muito poucos ruídos.

> segurança. As ajudas de condução são abundantes e avançadas e não faltam faróis de matriz LED, airbags centrais e muito mais.

> Sistema híbrido. A corrente elétrica conduz bem sem demora, enquanto 1,5 (quando em temperatura) funciona despercebida.

Desvantagens

> sem “um pedal”. O novo Nissan roubou da casa a capacidade de dirigir apenas ajustando o pé direito.

> despensa. Nada disso é do tamanho que se esperaria de um carro familiar.

> volante. Ele se inclina para a frente: há um pouco de “efeito caminhão”.