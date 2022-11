A inflação atingiu o pico? Talvez, mas não na Europa

Espere um clímaxinflação globalo que pode significar o início de uma desaceleração bastante recorde dos preços em todo o mundo.

Alguns indicadores antecedentes indicam que a taxa de inflação plena pode cair nos próximos meses. o preços de produçãoTaxas de envio, preços matérias-primas As expectativas de inflação estão começando a recuar dos níveis recordes recentes. Essa série de dados é amplamente observada por economistas e políticos porque fornece uma indicação das tendências que irão moldar a conta da inflação plena.

Há otimismo? A sabedoria é uma obrigação. Observando classificações e avaliando cuidadosamente o feedback de especialistas e membros bancos centraisQuão LagardeNem todas as previsões são boas. Na Europa, por exemplo, o pico da inflação ainda não está à vista. Até quando os preços vão subir?

Por que pico de inflação Pode ser em breve, mas não na zona do euro.

O pico da inflação está aqui? sinais

De acordo com os economistas, os números mostram que as pressões de preços nas cadeias de suprimentos globais estão diminuindo, tornando provável uma redução. preços mundiais quase.

Esta pode ser uma boa notícia para os principais bancos centrais do mundo, que têm aumentado rapidamente as taxas de juros em um esforço conjunto para domar a inflação, arriscando-se assim a mergulhar as principais economias na recessão.

‘Provavelmente a inflação está no pico’Mark Zandi, economista-chefe da Moody’s Analytics no FT. Reduzindo a pressão sobre os preços e os gargalos da cadeia de suprimentos “Prenuncia uma moderação iminente nos preços ao consumidor”ele adicionou.

EU’inflação global registro tocado 12,1% Em outubro, segundo estimativas da Moody’s. Agora, haverá sinais de recuo.

primeiro eu preços de fábricaA produção, no entanto, está em declínio em quase todos os lugares. O gráfico FT nos dados Refinitiv mostra:



Preços de produção em algumas economias

preços baixos de fábrica

Especificamente, em AlemanhaOs preços das fábricas caíram 4,2% em outubro em relação ao mês anterior, a maior queda mensal desde 1948. Nos EUA e no Reino Unido, a inflação anual dos preços ao produtor diminuiu desde o verão.

Quase todas as especialidades países do G20 Os índices de preços ao produtor divulgados para outubro registraram um ritmo de crescimento anual mais lento do que no mês anterior, incluindo Espanha, México, Portugal e Polônia. Também em Itália Existe esta tendência: em 29 de novembro, o Istat revelou um IPP mensal de -3,3% e ano a ano em +28%, em comparação com +41,7% em setembro.

Além disso, a inflação já atingiu o pico mercados em desenvolvimentoDe acordo com a Capital Economics, com preços mais baixos ao consumidor no Brasil, Tailândia e Chile.

O Índice de Preços de Alimentos da FAO desacelerou para um aumento anual de 1,9% em outubro, bem abaixo do pico de 40% em maio de 2021.

o Taxas de envio globais Eles retornaram amplamente aos níveis pré-pandêmicos após um aumento de mais de cinco vezes durante os bloqueios.

Nos Estados Unidos, os custos de fabricação e serviços cresceram no ritmo mais lento de dezembro de 2020 a novembro de 2022, enquanto o aumento nos preços de venda caiu no ritmo mais lento em mais de dois anos, de acordo com a pesquisa mensal de gerentes de compras da S&P Global. Na zona do euro, a inflação das vendas das fábricas atingiu o menor nível em 20 meses.

Preços ainda altos: os riscos

O otimismo voltou e o pior já passou? Alerta: Embora a inflação global provavelmente diminua de seu pico, ela deve permanecer acima das metas de longo prazo dos bancos centrais, dizem os economistas.

O núcleo da inflação, que exclui energia e alimentos, deve atingir o pico apenas mais tarde para muitos países, pois o impacto dos preços mais altos da energia será estendido à cadeia de suprimentos mais ampla, segundo alguns analistas.

Outros economistas também alertaram que o aumento contínuo dos custos de energia poderia retardar a queda dos preços. disse Susannah Streeter, analista sênior de investimentos e mercado da Hargreaves Lansdown “este petróleo [è] Ele deve permanecer altamente sensível às restrições de oferta e a iminente proibição da UE ao petróleo bruto russo continuará a alimentar a inflação no Reino Unido e na zona do euro”.

Os preços da energia e de outras commodities podem subir novamente se a economia da China se recuperar acentuadamente dos bloqueios da Covid, ou se a Rússia fizer mais cortes nas exportações em resposta aos limites de preço do petróleo no Ocidente. Gás.

Europa e pico de inflação não existe

Se começarmos a falar, ainda que com algumas diferenças, do pico da inflação mundial, em Europa Podemos ver outra trajetória de preço.

Ele realmente disse isso Lagarde Em um discurso em 28 de novembro: “Gostaria que a inflação chegasse ao pico em outubro, mas temo que não… Acho que há muita incerteza – principalmente em um elemento, que é a passagem do Altos custos de energia Comércio atacadista e varejista – vamos supor que a inflação já tenha atingido seu pico. Eu ficaria surpreso de outra forma.”

O caminho europeu para preços mais baixos ainda está longe, e o fato de haver diferenças com o resto do mundo é ilustrado pelo gráfico de comparação entre a UE e os EUA:



Inflação na União Europeia e nos Estados Unidos

comparação de tendência de preço

O cerne da questão é o gás para a Europa e para todo o setor energético. O velho continente está intimamente relacionado com a questão da energia e a evolução da guerra. Apenas lembre-se dessa ameaça Gazprom Para cortar o fluxo de gás russo através da Ucrânia, a taxa subiu para mais de 130 euros por megawatt-hora.

Não estamos mais no recorde de agosto, quando o gás atingiu 300 euros por MWh, mas os aumentos contínuos não são boas notícias para a Europa.