Fiat, a resolução é a pior, estão todos próximos | Infelizmente foi assim

A partir de 2023, tudo pode mudar para o Grupo Stellantis. De fato, espera-se uma verdadeira revolução na casa ítalo-francesa no início do próximo ano, que mudará completamente a cara da marca para oferecer aos clientes uma rede de serviços e funções nunca antes vistas. Vamos descobrir juntos o que é e como essas importantes mudanças afetarão os motoristas.

Atualmente, a Stellantis é principalmente uma holding multinacional holandesa, mas também é propriedade de outros países, como Itália, França e Estados Unidos. Nascida sobretudo da fusão entre a Fiat Chrysler Automobiles e a PSA, esta empresa foi constituída e tem a sua sede social em Amesterdão e controla ativamente catorze marcas automóveis: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep e Lancia E Caminhões Maserati, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.

Assim, antes da fusão, a fusão entre a Fiat Chrysler, que ao mesmo tempo completou a aquisição da Chrysler em 2009, já era temida pelo CEO da Fiat, Sergio Marchionne. Com sua morte em 2018, as operações foram interrompidas até 2020, quando a fundação do novo grupo chamado Stellantis foi anunciada à imprensa.

Hoje, o grupo holding é um dos principais grupos automotivos do mundo e, em termos de volume de vendas em 2021, ocupa a 29ª posição entre os grupos que obtiveram os maiores lucros no ano.

Stellants, a revolução está chegando

Isso mesmo, conforme anunciado diretamente pelo diretor-gerente do grupo, tudo indica que a holding passará por uma reformulação completa e renovação de alguns departamentos de produção durante 2023 e 2024. O novo modelo deve garantir a implantação de um cliente mais eficiente e prático rede de atendimento.

Precisamente a partir do próximo ano, assistiremos a uma completa reorganização da rede comercial em países como a Áustria, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, com o resto da Europa a assistir à implementação dos novos esquemas ao longo do ano seguinte.

O plano vislumbrado pelo grupo ítalo-francês é passar do atual modelo de distribuição, baseado em concessionárias, para um modelo de concessionária em que veremos marcas individuais de carros ganharem maior controle sobre preços e vendas, com concessionárias que lidarão principalmente com eles fazendo entregas e oferecendo todos os serviços de assistência ao cliente.

O novo modelo organizacional da Stellantis deve acompanhar a transição do grupo para os motores elétricos. De fato, as vendas de veículos totalmente elétricos estão programadas para começar em 2026, o que mostra como a multinacional está pronta para ser pioneira nessa mudança tanto na Europa quanto na Ásia.