Stilla Technologies expande presença na EMEA com novas parcerias de distribuição

Stella Technologies, a empresa digital multiplex PCR, anunciou hoje que celebrou acordos com 12 distribuidores em toda a região EMEA: LABGENE Scientific (Suíça), CARLO ERBA Reagents (Itália), Bonsai Lab (Portugal e Espanha), SEM (Turquia), Explorea (República Checa, Eslováquia, Hungria), Biodinâmica (Grécia), Diagnóstico de AH (Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Estados Bálticos), Aliança Global (Golfo, Levante, continente africano incluindo África do Sul, Ásia Central, Paquistão) ), Daniel Biotech (Israel), Al Zahrawi Group (Bahrain), TK Biotech (Polônia) e RIDACOM (Bulgária). Os acordos concedem direitos de distribuição para toda a linha de produtos Stilla, incluindo o sistema naica® 6-color – a plataforma de PCR digital multiplex de última geração da Stilla – bem como chips e reagentes microfluídicos otimizados para uma ampla gama de aplicações, incluindo análises oncológicas, biópsia e terapêutica.Detecção de doenças celulares, genéticas e infecciosas.

