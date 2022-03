Com o novo ISEE, você também está lá

Os italianos estão cansados ​​de contas caras, mas a nova intervenção do governo é a salvação de muitas famílias.

As contas exorbitantes colocam famílias e empresas italianas em extrema dificuldade. As famílias não conseguem avançar e muitas empresas correm sério risco de fechamento.

Os protestos contra o governo foram animados por famílias que temiam por seu futuro. Mas a resposta do governo durou pouco. Vamos tentar entender o que está acontecendo.

forte intervenção do governo

As famílias italianas não podem continuar por causa disso Os incrementos em 2022 são literalmente tudo. De mantimentos a gasolina e contas: é quase impossível fazer face às despesas.

Associações de defesa do consumidor falam de uma situação catastrófica para as famílias italianas e Muitos esperam uma renda básica universal da União Europeia. Mas antes que a renda básica chegue, demora e enquanto isso as contas chegam de qualquer jeito. Nessa frente, o governo interveio com força. O CEO, liderado por Mario Draghi, achou por bem reduzir o custo do combustível com um desconto de 0,25 euros por litro.

Combustível e contas: ISEE economiza você

Este foi definitivamente um grande tiro no braço dos italianos. Mas esse desconto no combustível não vai durar até o final de abril. Mas a forte intervenção do governo foi justamente nas contas que representavam o verdadeiro calcanhar de Aquiles das famílias. Lembramos que antes do Decreto de Energia era possível receber um bônus social nas contas de luz e gás Somente por beneficiários de renda de cidadania Beneficiários de pensão de cidadania por aqueles associados a máquinas que consomem energia que salvam vidas E todas as famílias com ISEE inferior a 8000 euros.

A antiga recompensa e a nova recompensa

Assim, o antigo bônus social nas contas salvou apenas 4 milhões de famílias italianas do aumento dos preços. Com o Decreto de Energia, o bônus foi bastante ampliado, aproveitando o ISEE. De facto, com a nova factura nas facturas, o ISEE subiu para 12.000 euros. O que isso significa praticamente para as famílias italianas? Isso significa que os beneficiários passam por até 5,2 milhões de domicílios. Assim, o novo ISEE vai permitir que todas estas famílias paguem a electricidade e o gás Exatamente quanto eles pagaram no verão passado. Estas são as previsões do MEF. Mas existe a possibilidade de que a recompensa seja aumentada ainda mais? No momento são apenas hipóteses.