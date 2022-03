Regaseificação, Itália tardia: Existem apenas três usinas de conversão de metano

acordo entre Bruxelas E a Washingtongraças em grande parte a Gás a língua russa Europa Com o lado norte-americano, é condição necessária para que os países da UE alcancem autonomia em relação aos suprimentos russos. Mas isso não é suficiente, especialmente paraItália. É o principal tema discutido por consultorias e empresas de energia de todo o velho continente, poucos dias antes da nomeação do Conselho Europeu. Uma reunião na qual as bases para um acordo de longo prazo para fornecer gás natural liquefeito, gás natural liquefeito, pelos Estados Unidos por quase dez anos e que se tornou o primeiro produtor mundial de metano, podem ser lançadas bem na frente da Rússia.

O motivo será contado em breve. Mesmo que o novo “Acordo Atlântico” sobre energia fosse assinado, um problema técnico de pouca importância ainda teria que ser resolvido. O gás natural liquefeito Ele é liquefeito no ponto de partida: o processo químico-físico exige que a matéria-prima seja “comprimida” até 138 vezes para armazenar o máximo possível em navios-tanque que seguem para seu destino final. Aqui, o metano é processado em Regas Para retornar ao tamanho original e entrou na rede local.

A questão básica é esta: a Europa – e a Itália no que nos diz respeito – tem os dispositivos de regaseificação necessários para processar o gás que deve substituir o abastecimento russo que em 2021 cobriu 42% das necessidades europeias e 37% da Itália. Um?

A nível europeu, o número de regaseificadores pode ser suficiente, são cerca de vinte (dos quais dois estão em Peru ligado às redes do resto da Europa). O problema é que seis deles estão localizados na Península Ibérica (5 em Espanha e um em Portugal) e estão mal ligados ao resto do continente: entre Espanha E a França Apenas um tubo tem um alcance muito limitado. Durante algum tempo, os principais operadores europeus (incluindo italianos corcunda) Relançar a ideia de um novo gasoduto que poderia ser financiado com fundos da UE. Tempo necessário para atingir: cerca de três anos.

A Itália, por sua vez, possui três usinas de regaseificação gas-to-gas (localizadas em La Spezia, Livorno e Rovigo). É suficiente para conter até 28 bilhões de metros cúbicos de gás, o que corresponde ao que chegou à Itália vindo da Rússia, no ponto de entrada de Tarvisio, onde termina o gasoduto que sai da Sibéria? A resposta é não, já que atualmente estão operando com 70-75% de sua capacidade e Rovigo é apenas uma grande planta: no ano passado operou 9,8 bilhões de metros cúbicos, enquanto Livorno 2 bilhões e La Spezia 1,5.

No papel, mais dois regaseificadores poderiam ser construídos em três anos Joya Tauro está dentro Porto Empédocle, onde os locais já foram identificados e o processo burocrático está atualmente suspenso. Mas o outro caminho em que estão trabalhando pode ser mais curto Onde você está E Sanam: Aquisição de tanques de gás que podem ser convertidos em tanques de gás para serem instalados ao largo da costa perto de dois portos ainda a serem identificados, com capacidade de processamento de até 5 bilhões de metros cúbicos por ano.

De qualquer forma, antes de fechar relações comerciais com moscas A União Europeia e, portanto, também eu.Próximo Não se trata apenas de olhar para os problemas que podem ser resolvidos nos próximos 2-3 anos. Mas também deve ter um plano de curto prazo, principalmente olhando para soluções estruturais. Por isso, torna-se fundamental o projeto europeu de armazenamento comum, que já está sendo discutido Bruxelas. E ainda ontem, a União Européia decidiu que os estoques de cada país deveriam estar cheios em 90% de sua capacidade até 1º de novembro.

Outra solução de curto prazo é reduzir a quantidade de gás utilizada para a produção de energia, por exemplo, acelerando projetos de energia renovável: só na Itália, há 85 bilhões de investimentos em gasodutos em força do vento E a Solar Que pode substituir 20% das importações totais de gás. Assim como seria inevitável recorrer às usinas de carvão, como ele fez AlemanhaEmbora 55% das matérias-primas utilizadas na Europa venham da Rússia. Mas, como no caso do petróleo, pode ser substituído com mais facilidade, já que não há escassez nos países fornecedores.