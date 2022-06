Ersel: Sim online traz investimentos de euroconsumidores para a Itália – Crypto News

(ANSA) – Turim, 01 de junho – Online Sim, empresa de tecnologia financeira do Grupo Ersel dedicada ao investimento em fundos, oferece à Itália, exclusivamente em sua plataforma, a experiência da Euroconsumers Invest, divisão da Euroconsumers especializada em informações financeiras independentes para consumidores e pequenos poupadores. , que assessora o Fundo de Melhoria da Seleção de Investimentos. A Euroconsumers é uma organização internacional de consumidores que reúne as principais organizações de consumidores da Bélgica, Espanha, Portugal e Itália (Altroconsumo) que dá voz a mais de 1,5 milhões de pessoas. O fundo possui uma carteira composta por 50% de ações e 50% de títulos. “Estamos muito satisfeitos com esta colaboração com a Euroconsumers Invest, que reforça a cooperação já estabelecida com a Altroconsumo. Apresentamos pela primeira vez na Itália um projeto que reúne expertise nos mercados financeiros com foco real na proteção do investidor, típico de alinhamento de associações significativas em torno do meio ambiente e sociedade e governança (ESG) com nossa estratégia nesta questão, que é cada vez mais crítica para orientar as escolhas de investimento”, explica Francesca Giubergia, Residente do Online Sim. “Nosso produto exclusivo é derivado da experiência, competência e independência da Euroconsumers Invest e Optimize Investment Partners. Ele foi projetado com o objetivo de melhorar o retorno da poupança, bem como lidar com o declínio do poder de compra das famílias devido às taxas de juros que permanecem em níveis mais baixos de inflação”, comenta Pedro Lino, CEO da Optimize Investment Partners. (Lidando).

