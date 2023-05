Rainha Charlotte: A História de Bridgerton

Bridgerton Sim, está de volta à Netflix, mas não com a sua terceira temporada, há muito esperada e já anunciada como dedicada a Penelope e Colin, mas com uma prequela/programa inspirada na vida da jovem. Rainha Charlotte (Índia Ria Amarteview), escrito por Shunda Reims Pessoalmente.

a série aparece Chegando em Londresaos 17 anos, da Alemanha, para Carlotta, noiva de L Rei Jorge IIIo monarca e, sobretudo, o futuro marido, que, no entanto, ela nunca conheceu. Apesar de sua relutância inicial em aceitar a vida que os outros planejaram para ela, Carlotta acaba se apaixonando pelo homem que foi forçado a ela..

Rainha Charlotte: Quem era realmente a estrela do novo show? Bridgertonque se tornou rainha graças a uma carta

Charlotte de Mecklenburg-StreletsNascido em Miro em 1744, era o filho mais novo do duque Carlos Luís Frederico de Mecklemburgo-Strelitz e princesa Isabel Albertina de Saxe-Hildburghausen. de sangue Apenas Ducal e principesco, ele não tinha parentes reais, exceto dois tataravós: Gustavo I da Suécia E Frederico I da Dinamarca. Um relacionamento muito misterioso e distante para levar a um casamento real. Pelo menos no papel. As coisas teriam acontecido de forma diferente.

Crescendo no Castelo de Meru, que mais parece uma casa de campo do que uma mansão imponente, na infância e no início da adolescência ela viveu em um ambiente simples, muito diferente da corte que conheceria quando se casasse. No entanto, sua mãe estava muito interessada em sua educaçãoCarlotta obteve uma especialização diversificada que incluía o estudo de línguas, literatura, ciências e economia doméstica, bem como disciplinas práticas como bordado e costura. A paixão pelas artes teria crescido ao longo da vida. Há algum tempo, a rainha até liga para dar aulas de música Johann Sebastian Bach. Da confissão luterana, com o casamento e depois a renúncia em favor do anglicanismo, a duquesa na infância seguiu antes GentznerAprendeu também botânica, disciplina na qual se destacou ao longo do tempo.

Na adolescência, interessou-se pela escrita e formou-se em literatura epístola. Em certa ocasião, ele enviou Rei da Prússia carta reclamar sobre Não comportamento exemplar para o exército prussiano em Mecklenburg e foi tão bem escrito que foi impresso, que chamou a atenção de George III, que pensou em propor a ela. No entanto, o jovem também havia avaliado outras possibilidades, e Carlotta não teria sido sua primeira escolha se não fosse o coronel Graeme, que foi enviado pelo rei para revisar todos os candidatos alemães a fim de ajudá-lo a escolher o mais adequado. .

De volta a Londres, Graeme conta a ele que conheceu A.J. moça Não particularmente atraente, para dizer a verdade, nem feia nem bonita, mas ela o impressionou com sua inteligência viva e com uma expressão facial que parecia revelar um temperamento vivo, curioso e sensível. que moça Carlotta e Carlotta foram as últimas, e justamente atrás do “conselho”, a escolha do rei.

Carlotta e Giorgio: um casamento arranjado que se revela feliz, duradouro e próspero

Golda Rochevel Ela interpreta a Rainha Charlotte na primeira e segunda temporadas de Bridgerton.

Apesar das premissas – uma breve interação quase virtual entre estranhos que não se escolheram após o encontro – e da recepção fria que Augsburgo de Saxe-Gotha-AltemburgoO casamento entre Charlotte e George III foi longo, feliz e frutífero: o casal permaneceu casado por 57 anos e 70 dias, um verdadeiro recorde, batido apenas pela rainha Elizabeth e seu consorte, o príncipe Philip, ela tem 15 filhos (apenas dois deles ainda não haviam atingido a idade adulta) e não se incomodava com nenhum mexerico, nem mesmo a menor especulação sobre possíveis infidelidades, unilaterais ou mútuas. Carlotta também era conselheira política de seu marido. Amiga íntima de Maria Antonieta, ficou impressionada ao saber de sua morte na guilhotina, em 1793: por isso, aconselhou o marido a aliviar a carga tributária para afastar o perigo de revoluções sangrentas como a Revolução Francesa no país. O conselho que o marido seguiu cegamente. Os últimos anos foram apenas marcados pela doença de que o rei começou a padecer, uma doença hereditária que os historiadores identificam em porfiriauma alteração na síntese de enzimas sanguíneas envolvendo a pele e o sistema nervoso, causando sintomas cutâneos e neuropsiquiátricos.

A saúde do rei piorou rapidamente e, em 1811, foi necessário nomear seu filho George como regente, que se tornou rei em nome de seu pai após a morte deste. Jorge IV. Por isso, o período histórico entre 1811, data da posse da regência, e 1820, ano da morte de Jorge III, foi determinado pelos historiadores era da tutelaa era em que todos os romances destinados a crianças são ambientados Irmãos Bridgerton. A rainha Charlotte morreu dois anos antes do marido, em 1818.

Carlotta: Do mito de sua pele negra à realidade de suas ideias inconformistas em relação à educação feminina

Dois retratos da Rainha feitos por Alan Ramsay.

A rainha Charlotte voltou à vida para a tela pequena ou grande três vezes (e mais a serem adicionadas em breve): primeiro obrigado à atriz Francisco Branco Na série da BBC de 1979 príncipe regente; segundo graças a Helen Mirrenno filme louco rei george (1994); Finalmente, eu joguei antes Golda Rochevel na série Netflix Bridgerton. E agora, como mencionado acima, Índia Ria Amarteview Ela assumiu o papel dos primeiros anos de sua vida como rainha. Apenas as duas últimas, das quatro, são atrizes negras.

Razão desta reescrita, feita por Shonda Rhimesalicerçada em alguns estudos realizados pelo historiador Mario de Valdés y Kokum, Especializada em pesquisas sobre as realidades da diáspora africana, estudos baseados principalmente na descrição da Rainha elaborada por seu médico pessoal, que, em memorando, garante que seu cliente “Ela tem cara de mulata de verdadeUma observação que parece encontrar confirmação também nas pinturas do governante apresentadas por ele Senhor Alan Ramsay.

Os traços mestiços de Carlotta podem ser um legado de Margarita de Castro e Souzaavô português que viveu no século XV, filha Afonso III de Portugal E uma de suas amantes é descendente de africanos não especificados. No entanto, dado seu grau um tanto distante (sexto) de consanguinidade, a reconstrução parece ser mais inventiva do que plausível e, com o tempo, serviu, mais do que qualquer outra coisa, como argumento em apoio às reivindicações abolicionistas. Seria, portanto, uma distorção ideológica realizada a partir das pistas exatas.

Portanto, se a pele da Rainha é, muito provavelmente, muito pálida, o que o feminismo quer não é um mito. você é um letrista. O rei não permitiu que nenhuma de suas filhas se casasse antes de terminar os estudos, e a maioria delas acabou se casando em uma idade que não era adequada para nenhuma outra mulher na época. A rainha Charlotte deu à luz muitos filhos, mas nunca afirmou que a maternidade era o único destino de uma mulher. pelo contrário, Diz-se dela que acolhia cada nova gravidez com espírito de paciência, mas sem alegria ou um convite especial ao cuidado..