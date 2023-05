Tom, a “bicicleta” elétrica que se move como um carrinho

Pode ser transportado de carro

Para especificações técnicas, a TOM conta com um motor elétrico 500 watts O que permite atingir uma velocidade máxima de 45 km/h. Para alimentar tudo isso, uma bateria de 750Wh permite Com um alcance de cerca de 50 km . Porém, por meio do aplicativo será possível customizar o comportamento do veículo, escolhendo entre maior velocidade ou maior autonomia. A TOM também oferece freios a disco duplos (dianteiro e traseiro).

Graças ao seu tamanho compacto, peso leve (menos de 20 kg) e ao fato de Pode ser dobrado TOM pode ser facilmente transportado e colocado dentro do porta-malas de um carro. Tem cerca de 0,95 metros de altura e 1,28 metros de comprimento. De acordo com a startup, leva apenas 7 segundos para dobrá-lo. Uma vez dobrado, você pode facilmente Puxe como um carrinho Graças à presença de duas rodas na parte traseira.

O trem de força montado no TOM faz parte de um projeto de economia circular que prevê a produção do veículo, componentes auxiliares e a bateria na Itália. Este veículo é construído com Conchas intercambiáveis permitindo ao usuário personalizá-lo com diferentes cores e padrões (mesmo com lâminas de bambu).

A startup de Turim ToMove foi fundada há um ano com o objetivo de “Desenvolver veículos sustentáveis ​​que garantam a flexibilidade do transporte adequado de última milha, proporcionando agilidade às pessoas para se locomover dentro das cidades e reduzindo o impacto ambiental causado pelo congestionamento de veículos urbanos.“.