A violenta tempestade na Emilia-Romagna, hipóteses sobre o suposto ataque ao Kremlin e outras notícias do dia

Quarta-feira, 3 de maio de 2023 com as principais notícias noticiário de rádio às 19h30. Dois mortos e um desaparecido, mais de 400 pessoas evacuadas e outras 5 mil correm o risco de deixar suas casas nas próximas horas: essas são as consequências da violenta tempestade que atingiu a Emilia-Romagna entre ontem à noite e esta manhã. Aguarda-se para amanhã a votação final do decreto migratório, o dispositivo que altera o valor da proteção especial e exclui os requerentes de asilo do sistema de acolhimento. A maior operação realizada esta manhã contra a máfia calabresa já resultou em dezenas de detenções e buscas em oito países europeus, incluindo a Itália. Impedir um ataque de drones ao Kremlin pode marcar uma virada na guerra na Ucrânia. Entretanto, a Comissão Europeia apresentou um plano para transformar a economia do continente numa economia de guerra.

Consequências da violenta tempestade em Emilia-Romagna

Dois mortos e um desaparecido. Mais de 400 pessoas foram evacuadas e outras 5.000 correm o risco de deixar suas casas nas próximas horas. Estes são os resultados da violenta tempestade que atingiu a Emilia-Romagna entre ontem à noite e esta manhã. As regiões mais afetadas foram as províncias de Bolonha e Ravena. Em Faenza, onde o rio Lamon transbordou, ainda estão em andamento operações de resgate para muitas pessoas que ficaram isoladas em suas casas. O chefe do distrito de Bonaccini anunciou que os danos são enormes, ainda é difícil de calcular, e vai pedir ao governo que declare estado de emergência amanhã. A chuva parou por algumas horas e o nível dos rios está diminuindo lentamente, mas também para amanhã o nível de alerta permanece no máximo para quase toda a região. De Bolonha, nosso assistente Riccardo Tagliati:



Os extremos climáticos, como chuvas intensas ou secas prolongadas, também são cada vez mais frequentes em nosso país. Sobre isso, ouvimos Serena Giacomin, climatologista e meteorologista do Centro de Meteorologistas e chefe da Rede Climática Italiana:

Hipóteses sobre o suposto ataque de drones ao Kremlin

(Escrito por Emmanuel Valenti)

Houve alguns pontos de passagem importantes na guerra na Ucrânia. Pontos de pivô marcados antes e depois. O que aconteceu ontem à noite pode ser um deles. Não é sobre o fato em si – um suposto ataque frustrado de dois drones no Kremlin – mas sobre as consequências que poderiam advir.

Vamos começar com os fatos.

No final desta manhã, a Rússia acusou a Ucrânia de cometer um ato de terrorismo por supostamente tentar matar Putin. Dois drones foram supostamente interceptados e destruídos quando sobrevoavam o Kremlin. Vídeos não oficiais circularam na rede. Em uma delas, vemos um pequeno objeto atingido por uma explosão e, na outra, vemos uma coluna de fumaça saindo do palácio presidencial.

Em seu comunicado oficial, o Kremlin especifica que Putin está bem e que hoje não mudou sua agenda e trabalhou fora de Moscou. Mas, especificamente, os russos falaram oficialmente de um ato de terrorismo e, portanto, acrescentaram que agora têm todo o direito de responder com retaliação, quando entenderem.

A Ucrânia negou qualquer envolvimento. “Não estamos atacando Moscou, estamos lutando em nosso próprio território”, disse Zelensky durante uma rara visita estrangeira a Helsinque. Seu assessor, Podolak, falou de um pretexto para um ataque terrorista russo em grande escala.

Mas na Rússia, os falcões imediatamente levantaram suas vozes. O porta-voz da Duma Estatal, Volodin, disse que Moscou “tem as armas para deter e destruir o regime ucraniano”. Outros acrescentaram que os russos poderiam atacar com segurança os bunkers de Kiev.

Margarita Simonyan, chefe da televisão estatal Russia Today, foi mais direta: “Talvez comecemos a levar a sério agora.” Como se os ucranianos ainda não tivessem visto do que somos capazes.

“Não sabemos, não podemos confirmar o que os russos dizem e estamos acostumados a não confiar no que vem do Kremlin”, disse Blinken, secretário de Estado dos EUA.

Esta não é a primeira vez que a Rússia acusa a Ucrânia de ataques com drones. Kyiv não reivindicou. Mas esta é a primeira vez que se fala em um ataque ao coração do estado russo.

Provavelmente não saberemos por muito tempo o que realmente aconteceu. Existem três hipóteses básicas.

o primeiro. Foi realmente um ataque ucraniano, não tanto para matar Putin, mas para mostrar que ninguém em Moscou está seguro. O presidente passa muito pouco tempo no Kremlin e, quando o faz, fica claro que reside em prédios fortemente protegidos e à prova de bombas.

o segundo. Foi um ato organizado pelos próprios russos como pretexto para um ataque massivo à Ucrânia. A inteligência russa também disse que frustrou uma conspiração para matar líderes locais na Crimeia. Mas um auto-ataque mostraria a fragilidade das defesas russas. Como um drone poderia sobrevoar o Kremlin?

Terceira hipótese. Ataque de sabotadores nativos, associados ou não aos ucranianos. Nas últimas semanas houve muitos atos de vandalismo.

Seja qual for a resposta correta – e certamente também existem outras hipóteses – a questão é qual seria a resposta russa, se houver. Aquele que os falcões de Moscou esperam nessas horas. Aliás, às vésperas de um possível contra-ataque ucraniano em campo.

Todos no tribunal estão certos sobre o decreto de imigração

(Escrito por Anna Bridis)

Conversas muito ativas nos grupos majoritários para não repetir a loucura da última votação sobre a discrepância orçamentária.Hoje em Montestorio todos tiveram direito ao voto de confiança no decreto de emigração. Amanhã será lei a votação final e a decisão que reduz a protecção especial e exclui os requerentes de asilo do sistema de acolhimento. Várias iniciativas se organizam contra essa lei e associações como a Caritas, o voluntariado, o terceiro setor denunciam uma estratégia do governo: o decreto do trabalho, que abole a renda básica para muitos, e a renda dos imigrantes, vai ampliar esse segmento da população com maior alarme. Por um lado, a migração irregular será alimentada e, por outro lado, a pobreza aumentará. Os partidos se organizam sobretudo contra o Decreto Trabalhista, que Eli Schlein chama de decreto extorsivo, mas, no momento, não há iniciativas conjuntas da oposição. O primeiro a mover-se neste momento foi o Secretário do Partido Democrático, que hoje participou na iniciativa CGIL em Florença, no Templo do Renzismo, onde nasceu a Lei dos Empregos, que é agora a nova via do Partido Democrático. brigando. Alla Leopolda Schlein e o secretário da CGIL Landini anunciaram iniciativas conjuntas contra o decreto. No momento, trata-se da participação do partido nas próximas três manifestações sindicais. Ellie Schlein sabe que ainda há resistência em algumas questões relacionadas ao trabalho, e o primeiro bônus Meloni copiado em parte pelo ex-secretário do Partido Democrata Renzi, a renda básica durante o governo Draghi não foi defendida até o amargo fim . Como foi Conte, que no momento parece mais difícil. Ele anunciou uma iniciativa para o mês de junho, mas parece muito tempo atrás em relação aos acontecimentos de hoje.

Plano europeu para aumentar a produção de armas

(Escrito por Diana Santini)

Para dissipar quaisquer dúvidas sobre a urgência com que a Comissão Europeia pretende concretizar o seu plano de transformar a economia do continente numa economia de guerra, não poderia ter sido escolhida uma sigla mais eficaz: Asap, que significa “Actions to Support Ammunition Production”, mas também evoca a fórmula O mais breve possível, O mais breve possível. O plano, apresentado hoje pelo Comissário Europeu para a Indústria Bretã, mobilizará um total de mil milhões de euros e tem a ambição de produzir um milhão de munições por ano na Europa dentro de doze meses, ou pelo menos. O mais breve possível. O objetivo: responder às crescentes demandas ucranianas nesse sentido e, ao mesmo tempo, reabastecer os arsenais europeus enfraquecidos por 14 meses de guerra e suprimentos para Kiev. O orçamento comunitário contribuirá com cerca de metade do valor, 500 milhões. O restante será financiado pelos estados membros em colaboração com empresas do setor: para isso poderão também recorrer a fundos do PNRR, através de projetos de fácil mobilidade e educação. Isso, explicou Breton, é também a flexibilidade e adaptação dos sistemas de produção ao contexto de guerra. Nesse espírito de adaptação aos tempos atuais, vai um pouco mais longe: de fato, permitirá que as empresas trabalhem em exceção às normas trabalhistas vigentes quanto às mudanças e ritmos de produção: a palavra mágica é o ciclo contínuo. A comissão também se reserva o poder, se solicitado por pelo menos três Estados membros, de obrigar um fabricante de armas a aceitar ou priorizar pedidos considerados estratégicos. O Parlamento e o Conselho aguardam agora a ratificação: e para dar uma medida, outra, ao cenário a que Bruxelas está habituada ou a preparar, foi também apresentado um programa com um plano para reforçar as redes ferroviárias e a mobilidade para fins militares e assim facilitar a movimentação de armas e tropas no continente europeu.

A maior operação já realizada contra a máfia calabresa

“A operação europeia contra a ‘Ndrangheta esta manhã levou a cerca de 150 buscas em oito países europeus. É a maior operação alguma vez realizada contra a máfia calabresa na Europa”: assim comentaram os porta-vozes do Ministério Público Federal belga sobre o Maxi operação lançada hoje em vários países europeus e coordenada pela Eurojust e promotores antimáfia em vários países. países, incluindo a Itália.

Os oradores afirmaram que “mais de mil polícias participaram nas operações de busca esta manhã na Alemanha e três mil em Itália”, lembrando que a operação afectou também “Espanha, Portugal, França, Roménia e Eslovénia”.

108 prisões na Itália contra as gangues Locried. Treze pessoas foram presas na Bélgica. Na Alemanha 30. E depois, novamente, entre Calábria, Portugal e Roma os raptos, num valor total de cerca de 25 milhões de euros. A operação afetou particularmente os clãs Nirta-Strangio de San Luca e Morabito de Africo.