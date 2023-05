Mercados de ações hoje, 3 de maio. Os mercados da UE fecham em alta enquanto se aguarda o aumento das taxas de juros. Medos da depressão: o petróleo está em baixa

Recuperação da Europa à espera do Fed, Milan se destaca

Um início positivo para a sessão das bolsas europeias, que tenta recuperar da queda de ontem, à espera da Reserva Federal à noite. A Piazza Affari subiu 1%, impulsionada pelos banqueiros e confortada pelo recorde trimestral do Unicredit (+6,5%), à frente de Londres (+0,6%), Frankfurt (+0,5%) e Paris (+0,5%). Os futuros de Wall Street também estão ligeiramente positivos, ainda excluindo as consequências da crise da Primeira República. Os olhos dos investidores estão voltados para o Federal Reserve, que hoje à noite, junto com uma alta de 25 pontos base na taxa de juros, deve anunciar o fim de seu ciclo de alta. As preocupações com a estabilidade da economia num contexto de subida das taxas de juro desde 2007 continuam a pesar sobre o petróleo, que em Londres caiu abaixo dos 75 dólares pela primeira vez desde março (-0,7% para 74,8 dólares o barril). O dólar também esteve fraco (-0,3%), negociado a 1,103 ante o euro, enquanto os títulos do governo apresentaram leve movimentação, com o yield do BTP italiano em 4,15% e o spread com a libra em 190 pontos base. Na Piazza Affari, Unicredit lidera em Mps (+3,5%), Bper (+3,3%), Banco Bpm (+2,9%). O Mediobanca também teve um bom desempenho (+2,5%) com a Caltagirone a duplicar a sua participação para 9,9%. Pouco movimento em London Lloyds (+0,4%) e Paris Bnp Paribas (+0,3%), cujas contas superaram as expectativas, mesmo que o banco francês tenha decepcionado em termos de contenção de custos. Na Europa, além dos bancos, brilham os estoques de roupas de luxo e matérias-primas.