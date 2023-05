A questão salarial, o rendimento que não existe! Comício no sábado, 6 de maio, em Pescara

Na França, Alemanha, Portugal e Grécia, a revolução social contra a economia de guerra espalhou todos os custos da crise econômica para os trabalhadores e o bem-estar. Na Itália, como no resto da Europa, a inflação devora o poder de compra das famílias e o governo de direita desde a Segunda Guerra Mundial tem perseguido políticas intransigentes em relação às classes mais fracas de nossa sociedade. O que hoje se chamava classe média deixou de existir devido às políticas salariais dos sucessivos governos nas últimas décadas.

Tudo isso não teria sido possível sem a simpatia da CGIL, CISL e UIL, que estabeleceram políticas concertadas que fizeram com que os salários perdessem seu poder de compra em 12% desde 2008 (dados da Organização Internacional do Trabalho da ONU) e permitiram a propagação sem precedentes da precarização do trabalho e o inevitável declínio do estado de bem-estar com o desmantelamento dos serviços públicos básicos, o principal dos quais é a saúde.

A Itália tem a infeliz vantagem de ser o único país da Europa que experimentou uma queda de 3% nos salários nos últimos 30 anos (dados da OCDE). Os trabalhadores do nosso país são pobres, embora também trabalhem devido a acordos coletivos nacionais assinados pela CGIL, CISL e UIL (por exemplo, Acordo Coletivo Nacional de Multiserviços ou Serviços Especiais de Supervisão e Crédito) que mantêm baixo o salário por hora, não limitam o uso de parte Seu tempo involuntário empurrou milhões de pessoas, especialmente mulheres e jovens, abaixo da linha da pobreza.

A necessidade de introduzir por lei um salário mínimo, de aumentar o salário geral até ao limite de pelo menos 300 euros por mês, a necessidade urgente de regressar ao fim do trabalho numa idade adequada, a necessidade de criar trabalho estável e digno para jovens, a inevitabilidade de defender uma medida como a renda básica, medida que não pode mais ser adiada para regularizar as condições de trabalho de centenas de milhares de trabalhadores migrantes, levaria a pensar em uma reação popular iminente para evitar outro revés econômico para o país, esta batalha deve ser travada com hesitação.

A USB percebeu que não sobrava tempo há meses nas praças para continuar a irritação e a raiva de quem sofre com políticas liberais das quais só o grande capital se beneficia, e anunciou uma Greve geral de 26 de maio E uma grande manifestação popular no mês de junho.

Estas questões serão discutidas na Assembleia Geral de 6 de maio em Pescara, na sede da USB na Via Mezzanotte 42, que contará com a presença de Marco Benevento (Diretor Executivo Nacional da USB), Giorgio Cremache (sindicalista e ativista político) e o prof. . Luciano Fasabolo (Professor de Economia na La Sapienza em Roma). Mediadora Ilaria Del Biondo (representante do USB INPS).

As recentes ações do governo exigem uma resposta forte porque a moderação salarial que ele busca, substituindo-a por um pequeno corte temporário na carga tributária, é uma verdadeira piada.

união básica – União de Abruzzo e Molise

Pescara, 03/05/2023