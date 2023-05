Fisker Pear, o modelo original do crossover elétrico de língua italiana, é a irmã mais nova do Ocean

O futuro dos carros é cada vez mais moldado como um caminho para a utopia dos motores elétricos: e parece haver cada vez mais “italianidade” nisso, também graças a Fisker Pear. isso dizendo?

Novidade interessante Transições Tipo elétrico com sabor italiano. Fisker parece determinado a intensificar seu trabalho duro ascensão do Em primeiro plano elétrico com opções voltadas para o futuro.

qualquer? Em particular, como mencionado, por A Transições isso vai falar italianopor assim dizer: que, além da escolha estilística inventiva, aparentemente será falado por muitos outros aspectos.

Um pouco como uma irmãzinha Oceano, Novo veículo registrado Fisker Isso desperta a curiosidade de todos. Da Europa para os EUA, fazendo quase a transição inversa da tradicional estradas americanas, aí está Transições Quem quer se destacar.

A Fisker, fabricante dos EUA, acelerou a homologação estrutural do modelo em questão primeiro em território europeu, depois em Estados Unidos da América: Então oceano Desça aqui primeiro.

Supercarro elétrico Fisker: quando chegará?

Começará em países como Áustria e Dinamarca, seguido por i mercados francês e alemão, Norueguês e depois novamente espanhol, sueco e britânico. Mas para quê preço, sobre tudo?

lista de preços Transições ele deve estar por perto Quarenta e três mil euros. Outra dúvida que interessa a entusiastas e insiders? E Itália? Quando veremos o crossover aqui?

Conosco, teremos que esperar a segunda etapa, para ter mais alguns meses para desfrutar de um lançamento O oceano é um. Mas o que veremos, que tipo de carro encontraremos?

O carro, incrivelmente cool, terá um bimotor com tração integral, mas também uma versão super e desportiva, com um único motor e 205 quilowatts. Em princípio, deveríamos poder esperar até que Setembro.

Bateria, propriedade e local de pouso de Fisker

Entre outras coisas, como dissemos no início, esta SUV Também tem um pouco da Itália na alma: a parte da engenharia feita Italdesign. O que este veículo inclui?

Do ponto de vista da autonomia, no encalço de homogeneidade obtido, falamos sobre 700 km Com uma única carga, o que significa muito mais do que outros SUVs fatiar, Pelo menos por agora.

Os especialistas referem-se à colocação, através premissas, Sempre vinte por cento da média, mas com isso vem 567 km O que, de fato, ainda está em um nível muito alto.

Como você sabe, desempenho E Duração de Recargas Estas são algumas das questões que os carros elétricos têm de enfrentar e, especialmente neste momento, superadas com até mesmo uma pitada de ceticismo básico. Neste caso o exame aparece Passado.