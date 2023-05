Mattarella: “A ligação entre agricultura, economia, negócios e cultura é indissociável”

A agricultura está na vanguarda de um dos desafios mais importantes que nosso mundo deve enfrentar. Mudanças climáticas, dificuldades de abastecimento de alimentos, questões de segurança alimentar no mundo, dificuldades de abastecimento de água, mudanças nos processos de produção. Em suma, a sustentabilidade”. Assim o confirmou mais uma vez o Presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, que celebrou em Cesena o “Macfrut Preview”, o principal evento de um dos principais setores do setor agroalimentar Made in Italy (de 3 a 5 de maio, Rimini, com Veravicola). O setor hortofrutícola está no centro de tudo, representando a excelência “Made in Italy”, pela força de sua cadeia de abastecimento, tanto que responde por um quarto da produção agrícola nacional (1,2 milhão de hectares plantados) e envolve 300 mil empresas.

Em 2022, a Itália produzirá 25 milhões de toneladas de frutas e vegetais, com um valor de produção de frutas e vegetais de € 15 bilhões. As exportações em 2022 ultrapassaram os 10 mil milhões de euros entre produtos frescos e transformados, com uma balança comercial de 2.762 milhões de euros, valor que triplica se for considerada toda a cadeia de abastecimento, segundo os dados. McFruit.

“É uma ocasião muito importante para esta feira que nasceu aqui há quarenta anos. São produtos de qualidade excepcional – o aditivo Mattarella – como comprova o nível de nossas exportações. A Itália sempre mostrou que sabe jogar um protagonista na abertura de mercados: o conteúdo deste setor é de suma importância. A agricultura é colocada em uma questão crítica, como mudança climática, segurança alimentar e sustentabilidade. A relação entre agricultura, economia, negócios e cultura é indissociável. São aspectos indissociáveis, que devem ser mantidos sempre juntos, como faz esta região e como faz a Itália. É assim que o chefe de Estado lança um evento que se tem vindo a tornar cada vez mais fulcral no panorama internacional (e que viu os espaços ocupados crescerem 200% em oito anos e, sobretudo expositores estrangeiros, +50% em 2021, de forma a representar 38% do total, além de 1.500 grandes compradores internacionais).

No coração do mercado, é claro, está a análise de todas as tendências da cadeia de suprimentos também graças aos mini-salões da Macfrut, como Biosolutions, International Blueberry Days, Spices and Officinal Herbs, Tomato e Vivaismo. Amanhã, 3 de maio, Macfrut 2023 será inaugurado pelo Ministro da Agricultura, Soberania Alimentar e Florestas Francesco Lollobrigida, na presença de Renzo Pieracchini, Presidente da Macfrut, Ettore Brandini, Presidente da Coldiretti, Cristiano Fini, Presidente da CIA-Agricoltori Italiani , Massimiliano Giansanti, Presidente da Confagricoltura, Gian Luca Gallo, Assessor Agrícola da Região da Calábria (Região Parceira), Stefano Bonaccini, Presidente da Região Emilia-Romagna, e Matteo Zubas, Chefe da Agência do Gelo, além de Subsecretário de Estado para os Assuntos Internacionais e Cooperação Internacional Maria Tribody, com Simona Ventura a conduzir os bailes. E novamente amanhã (14h00), na Rimini Gallery, o ‘Pavilhão Italiano’ na Expo Doha será apresentado em uma prévia nacional, seguida pela apresentação da candidatura para a Expo 2030 Roma.

Mas há muitos mais eventos agendados para amanhã: Entre os salões encontramos o International Berry Days Symposium (juntamente com os principais cientistas e investigadores de bagas dos cinco continentes: Grã-Bretanha, Austrália, Turquia, Portugal, China, EUA, Chile, Polónia e Itália ) com 200 participantes de todo o mundo. O Salone del Vivaismo (13h00) acolherá a primeira mesa redonda sobre “Novas Tecnologias ao Serviço da Inovação Genética e do Sector da Incubação”, enquanto serão realizados workshops (10h00 e 15h00) dedicados ao kiwi e à uva de mesa. Abre o salão das especiarias (10h), com um evento sobre as castanhas e outro na fábrica de ervas. Também nessa zona (às 12h00) surge a cozedura de cannamela e (às 16h30) o primeiro aperitivo aromático. A nível internacional (15h00), tem início o Fórum Ítalo-Latino-Americano de Pequenas e Médias Empresas Agroalimentares, que reúne em Rimini representantes do setor de 18 países latino-americanos, até 120 delegados, dos quais 75 são empresários e 45 representantes de instituições governamentais e entidades de classe. A nível institucional, o Ismea apresenta (a partir das 12h30) uma campanha de promoção dos produtos da série da castanha, evento que conta ainda com a participação do Subsecretário do Ministério da Agricultura Luigi D’Eramo. Três eventos na Região da Calábria, Macfrut Partner 2023: 13h “Funções dos Consórcios de Proteção à Luz da Nova CAP”, com especial enfoque no Consórcio de Proteção das Clementinas da Calábria Igp; 16h “Pesquisa e desenvolvimento em benefício da cadeia produtiva da citricultura calabresa”; 17h conversa sobre bergamota. Também nos três dias acontecem os eventos da Coldiretti, Cia e Confagricoltura. Recorde-se que no final da feira, o Banco Alimentare (uma organização sem fins lucrativos que atua há mais de 30 anos a ajudar pessoas em dificuldades, tentando reduzir o desperdício alimentar recuperando os excedentes de toda a cadeia de abastecimento) irá recolher alimentos para doação para instituições de caridade afiliadas.

À margem da visita do Presidente Mattarella, falou-se também de questões como a escassez de mão-de-obra na agricultura, mas também no mundo da hospitalidade, bens essenciais não só para a Emilia-Romagna, que acolhe a feira, mas também para todos os Itália, mas também a luta contra o emprego ilegal e a sustentabilidade Tecnologia e o futuro. “Para um desenvolvimento justo e sustentável da nossa agricultura e da sociedade da qual a agricultura é reflexo e seus resultados, precisaremos de tecnólogos e cientistas, mas também médicos, sociólogos, economistas e humanistas. inovação tecnológica, mas também inovação social e cultural ”, disse o reitor da Universidade de Bolonha Giovanni Mallari. “Parece-me que a operação levada a cabo pelo Presidente da nossa República tem um significado simbólico: um processo que o levará dos lugares da mais avançada inovação tecnológica, como o McFruit, aos lugares da nossa história e dos mais antigos cultura humana, como a Biblioteca Malatesta. Aqui: tal operação serve ao nosso conhecimento se realmente quisermos enfrentar seus desafios Corajosamente presentes. Isso é especialmente evidente no caso do agroalimentar, porque a pesquisa científica, as tecnologias de nossas empresas e a cultura alimentar são um dos nossos principais cartões de visita no mundo, e temos que exportar tudo isso”, completa Molari.