RC Cars 2023 A má notícia é para todos: alta de preços

Não há boas notícias para quem ainda não pagou o RC Auto 2023. Além de ter que colocar as mãos na carteira, o valor exigido em muitos casos pode ser tudo menos um pouco. E isso não poderia deixar de assustar muitas famílias.

A participação no RC Auto 2023 continua a ser obrigatória para todos os proprietários de veículos, conforme exigido por lei. Isso não deve ser visto como um simples item de despesa para os motoristas, mas como uma proteção adicional caso eles se envolvam em um acidente de sua responsabilidade. Se isso acontecer, de fato, será a empresa com a qual você decidirá assinar o contrato para arcar com a compensação do outro usuário.

Poder aproveitar o mercado livre, como acontece com as utilidades domésticas, garante a possibilidade de escolher a empresa com a qual negociar com base nas diferentes ofertas disponíveis. Qualquer dúvida pode ser esclarecida recorrendo aos vários sites de comparação disponíveis online, que lhe permitem introduzir os seus dados e ter uma ideia mais precisa de quanto vai pagar.

RC Auto 2023: Escolher com cuidado às vezes é desnecessário

Por algum tempo, foram poucas as pessoas que decidiram escolher a seguradora para seu carro com base na tradição familiar., o que em muitos casos também será verdade para quem terá que renovar o RC Auto 2023. Os métodos de trabalho mudaram drasticamente: anos atrás, por exemplo, havia um responsável que ia à casa do proprietário cobrar o pagamento, circunstância que permitiu o nascimento de uma relação de confiança. Dificilmente se pensou que ele poderia nos colocar em um contrato considerado não lucrativo.

agora, porém, É possível assinar o contrato online e proceder por este sistema também para obter o crédito do valor, com poupanças significativas também a nível económico. Não é difícil determinar o motivo: a ausência de intermediários torna o processo mais acessível e barato também.

Mas essa teoria é sempre verdadeira? Infelizmente a resposta é nãouma vez que o mercado nesta área é afetado por flutuações, com todo o respeito aos clientes, que terão de enfrentar um dreno significativo.

Um cenário alarmante

Quem se prepara para a atualização do RC Auto 2023 só pode ficar curioso para entender se houve mudanças nos custos em relação ao ano passado., especialmente se você ainda não recebeu nenhum comunicado da sua empresa. No entanto, a situação de mudança não nos permite ser excessivamente otimistas.

A diferença em relação às taxas do ano passado é realmente perceptível e provavelmente supera até as expectativas mais pessimistas. Agora, na verdade, Seguro de carro custa 18% a mais do que na tarifa média de 2022 525,98 eurosDe acordo com os resultados da análise realizada pelo Observatório Facile.it.

Há também outro aspecto que só pode fazer você pensar: As revisões superiores incluem todas as áreas até certo ponto (O custo das apólices também pode variar com base neste aspecto), mesmo que não sejam pelo mesmo percentual. A pior situação registou-se na Campânia, onde em março o custo médio foi de 943,76€, mais 79,4% do que a média nacional. Para fechar a plataforma da Puglia (prêmio médio 613,22 euros) e Calabria (604,39 euros).

O primeiro lugar no ranking das regiões com menor custo de Motor TPL é ocupado por Friuli Venezia Giulia (média de € 370,23), seguida da Lombardia (€ 409,06, um lugar a mais que há 12 meses) e Trentino-Alto Adige (€ 413,03).